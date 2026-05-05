ЕЦБ: Енергийният модел на Европа очевидно е неустойчив

Настоящият енергиен модел в Европа е „очевидно неустойчив“, предупреди днес президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард на фона на нарастващите цени на внасяните на континента изкопаеми горива, предаде Франс прес.

Европа внася „около 60 на сто от необходимата си енергия, почти изцяло от изкопаеми горива“, като икономическата цена на тази зависимост отново излиза на преден план, подчерта Лагард в реч във Франкфурт на Майн при откриването на екологична конференция, организирана съвместно от ЕЦБ.

В тази ситуация алтернативните енергийни източници представляват „най-очевидния начин“ за постигане на баланс между сигурността на доставките, екологичната устойчивост и достъпните цени, подчерта Лагард.

Вътрешни анализи на ЕЦБ показват, че държави като Испания и Португалия, където производството на електроенергия в по-голяма степен разчита на възобновяеми и други не-фосилни източници, са били по-добре защитени от поскъпването на природния газ, пише БТА.

Президентът на ЕЦБ обърна внимание и на начина, по който се осъществява енергийният преход, като подчерта необходимостта от избор на „най-икономически ефективните пътища“ за едновременно насърчаване на икономическия растеж и намаляване на въглеродните емисии.

Лагард припомни, че въпреки подписването на Парижкото споразумение за климата през 2015 г., светът е преживял най-топлото десетилетие в историята, което показва недостатъчния напредък в глобалните усилия за ограничаване на климатичните промени.

Една от причините е, че климатичните промени - явление, което съществува независимо от политическите позиции, са се превърнали в политически разделящ въпрос.

Затова светът се нуждае от „безпристрастен анализ“, който да помогне както на политиците, така и на гражданите да се ориентират в ситуацията и да разберат какво е „заложено на карта“, допълни Лагард.