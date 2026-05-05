Всяко трето домакинство в България има кола, която не ползва

Асоциацията на автомобилните производители (ААП) проведе пресконференция, на която представи резултатите от национално представително проучване на тема „Нагласи към мобилността в България", както и основните предизвикателства пред устойчивата мобилност в страната.

Националното количествено изследване е проведено сред 600 души на възраст между 18 и 60 години.

Данните показват, че личният автомобил продължава да бъде основен елемент от ежедневието на българите, но същевременно създава сериозни обществени проблеми, свързани с трафика, пътната безопасност и качеството на въздуха.

60% от шофьорите използват автомобил всеки ден. Значителна част от тях имат дългогодишен опит – 27% шофират между 10 и 20 години, а 22% – между 20 и 30 години.

Средно българите притежават 1,5 лични и 1,4 служебни автомобила, но интересното е, че близо една трета от домакинствата разполагат с поне един неизползваем автомобил.

55% от анкетираните определят техническото състояние на автомобилите си като добро или задоволително, а 45% – като отлично.

89% от респондентите смятат, че въздухът в българските градове е замърсен, а 72% са наясно, че хиляди българи преждевременно губят живота си всяка година вследствие на замърсения въздух.

Над 80% подкрепят мерки за ограничаване на силно замърсяващите автомобили, включително по-строги изисквания за техническа изправност и контрол на вредните емисии.

Мнозинството от участниците подкрепят разширяването на градския транспорт, подобряването на зарядната инфраструктура за електромобили.

Повечето анкетирани подкрепят данъчни облекчения за електрически автомобили, въвеждането на нискоемисионни зони в градовете и затягането на годишните технически прегледи.

Сред най-сериозните проблеми, свързани с автомобилите, анкетираните посочват трудностите с паркирането (96%), високия брой жертви по пътищата (96%), пътните инциденти (96%), задръстванията в градовете (95%) и нетолерантното поведение на шофьорите (94%).

46% от респондентите планират покупка на автомобил, като 43% от тях биха избрали чисто нов автомобил. Основният критерий при избор остава ниският разход на гориво (77%). Близо една трета предпочитат хибриден автомобил (32%), а 20% – изцяло електрически модел.

Асоциацията на автомобилните производители (ААП) отчита положителни тенденции като напредък в диалога с институциите, развитие на дигитализацията и достъпа до данни, както и положителни сигнали от автомобилния пазар.

Въпреки това остават сериозни предизвикателства – липса на цялостна държавна политика за мобилност, бавни реформи и висока административна тежест.