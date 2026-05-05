Осигуряват 28 млн. евро за участие на български организации в европейски партньорства

Министерство на иновациите и растежа отвори за кандидатстване процедура за участие на български организации в институционализирани европейски партньорства. Това са едни от най-важните инструменти на ЕС за развитие на стратегически технологии и иновации. Те създават устойчива среда за сътрудничество, в която идеите се развиват, валидират и достигат до реално приложение на пазара.

Новата процедура е по Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" (ПНИИДИТ). Бюджетът й е близо 28 млн. евро. Насочена е към микро-, малки, средни или големи фирми, висши училища и научни организации, които имат успешни проекти в някое от деветте институционализирани партньорства по програма „Хоризонт Европа". Те са Кръгова биотехнологична Европа, Чисто въздухоплаване, Чист водород, Европейски железопътен транспорт, Глобално здравеопазване, Инициатива за иновативно здравеопазване, Изследване на управлението на въздушното движение в единното европейско небе, Интелигентни мрежи и услуги, както и Интегрални схеми.

Партньорствата са сред ключовите приоритети на ПНИИДИТ, като програмата създава условия за по-активно включване на българската наука и бизнес в европейските вериги за стойност и ускорява трансфера на знания и технологии в икономиката. По Програмата за наука и бизнес ще бъде осигурено необходимото допълващо финансиране. За България това означава повече възможности за участие в дългосрочни сътрудничества, обединявайки ресурси и усилия в стратегически технологични области.

Кандидатстването по новата процедура е изцяло онлайн в системата ИСУН 2020 тук.

Документи ще се подават на три етапа. Първият е от днес до 16:30 ч. на 15.06.2026 г. Вторият ще бъде отворен на 4 септември 2026 г. и ще е до 16 ноември, а третият - от 15 февруари 2027 г. до 31 май 2027 г. В платформата представителите на бизнеса и научните организации могат да задават въпроси и да искат разяснения от експертите на МИР. Отговорите ще бъдат публикувани в ИСУН, както и на сайта на Министерството.