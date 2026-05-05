ЕС разширява достъпа до данни за ДДС заради трансграничните измами

Страните от Европейския съюз (ЕС) се договориха да улеснят разследванията на трансгранични данъчни измами, като предоставят по-широк достъп до данни за ДДС на Европейската прокуратура и Европейската служба за борба с измамите (OLAF), предаде АПА.

Решението беше взето на срещата на финансовите министри в Брюксел, на която България бе представена от служебния финансов министър Георги Клисурски, и предвижда двете институции да получат достъп до информация за трансгранични търговски трансакции, включително данни, съхранявани в мрежата на ЕС за борба с измамите с ДДС „Еврофиск" (Eurofisc). Освен това се планира разширяване на сътрудничеството между националните органи.

Трансграничните измами с ДДС остават сериозен проблем за ЕС. Според оценки на Европейската комисия т.нар. „измами въртележки" водят до годишни загуби в размер между 12,5 млрд. и 32,8 млрд. евро. При тази схема стоки се препродават многократно между различни компании, като една от тях събира ДДС, но не го превежда към бюджета и изчезва, докато други участници във веригата възстановяват данъка.

Новите правила бяха предложени от Европейската комисия в края на 2025 г. Преди да влязат в сила, те трябва да получат становище от Европейския парламент, което се очаква през юли.

Евродепутатката Евелин Регнер, член на Комисията по данъчни въпроси, приветства договореността, като подчерта необходимостта от преодоляване на информационните пропуски. „Ние, като Европейски съюз, трябва спешно да работим за запълване на тези празнини, за да не продължаваме да губим значителни публични приходи", посочи тя.