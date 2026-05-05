Кристалина Георгиева: Може да се изправим пред много по-лош сценарий, ако войната в Иран продължи

Ръководителят на Международен валутен фонд Кристалина Георгиево предупреди в понеделник, че инфлацията вече започва да се ускорява и че световната икономика може да се изправи пред „много по-лош сценарий", ако войната в Близкия изток продължи до 2027 г. и цената на петрола достигне около 125 долара за барел, съобщава Ройтерс.

Управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева заяви, че при продължаване на конфликта вече не е валиден т.нар. „базов сценарий" на институцията, който е предполагал краткотрайни военни действия. Според него глобалният растеж щеше да се забави леко до 3,1%, а инфлацията да се повиши умерено до 4,4%.