Унищожават 3,6 тона месо от кланица в Харманли

Общо 3,6 тона месо и месни продукти от кланица и месопреработвателно предприятие в Харманли заминават за екарисаж след проверка на Областната дирекция по безопасност на храните в Хасково.

Инспекторите са открили около 2 тона вътрешности, кожи, кости и други остатъци от едри и дребни преживни животни в камера, която не е предназначена за съхранение на такива продукти. Възбранени са също 1,6 тона месо и месни изделия с изтекъл срок на годност и без етикети, както и 486 кг подправки и добавки също извън срока на годност.

Още месо и говежди глави са намерени в камера за съхранение с лоша хигиена и силно напукан под, който не позволява адекватно миене и дезинфекция и представлява риск за безопасността на месото там.

Всички количества месо и субпродукти ще бъдат унищожени.

В топлата точка към предприятието, където се пече скара за продажба в магазините, са установени силно замърсени и напукани стени и таван, което затруднява почистването и дезинфекцията.

На фирмата ще бъдат връчени предписание и актове за нарушенията.

