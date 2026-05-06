Китайската Geely ще произвежда коли в завода на Ford във Валенсия

Geely е постигнала споразумение за закупуване на производствена линия в завода на Ford във Валенсия, пише испанският вестник La Tribuna de Automoción.

Китайската компания ще използва халетата, за да произвежда превозно средство, базирано на новата платформа Global Intelligent New Energy Architecture.

Смята се, че на-вероятно това ще е модела EX2. Това е компактен електрически кросоувър с дължина 4135 мм, широчина 1805 мм и височина 1570 мм, с междуосие от 2650 мм. Моделът предлага батерии с капацитет 30,1 и 40,1 kWh, които осигуряват пробег от 310 км и 410 км на CLTC. Двигателят е разположен отзад и се предлага във версии с мощност 58 kW/79 к.с. и 85 kW/116 к.с.

Въпреки че все още не е ясно дали EX2 действително ще се произвежда в гореспоменатия завод, изданието съобщава, че Ford също може да получи автомобил, базиран на същата платформа. Той би могъл да бъде интересен наследник на Puma, тъй като и двата модела са приблизително с еднакъв размер.

От Ford коментираха новината така: "Постоянно разговаряме с много компании по различни теми; понякога те се материализират, понякога не. Нищо не е финализирано."

Говорител на Geely Europe заяви пред Automobilwoche, че "не коментират спекулации".