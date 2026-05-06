Toyota изтегля 15-годишни коли поради неизправност, водеща до загуба на контрол

Toyota обяви изтегляне от пазара, обхващащо над 100 000 автомобила в Канада, поради дефект на лоста за окачването, който може да доведе до загуба на контрол от страна на шофьорите.

Въпросните автомобили далеч не са нови. Изтеглянето от пазара обхваща някои модели RAV4 от 2006 до 2011 г. и Lexus HS 250h от 2010 г., което прави някои от тези автомобили на близо 20 години.

Проблемът е механичен. Ако заключващите гайки за регулиране на сближаването на задните колела са били неправилно затегнати по време на регулиране на посоката на движение на място, може да се появи луфт в резбованата част на лоста за окачване. След това се появява ръжда, резбите се износват и лостът може да се отдели напълно.

Известието за изтегляне от пазара първоначално е подадено до Transport Canada през 2012 г. и е актуализирано отново в началото на май 2026 г.