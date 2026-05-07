При минус 1 градуса пробегът на електромобилите пада с 39 процента!

В обширно проучване инженери от Американската автомобилна асоциация (AAA) са прикрепили съвременни електрифицирани силови агрегати към климатизирани динамометри. Или по-простичко казано, това са автомобилни бягащи пътеки, работещи при екстремни температури от -30 градуса до 35 градуса по Целзий.

Резултатите разбиват теориите за постоянен пробег и надеждни задвижващи агрегати. Въпреки че автомобилните производители успешно са разработили защита срещу летните горещини, използвайки усъвършенствано течно охлаждане и термопомпи, негативните последици от студеното време остават значителни.

Когато живакът падне до -1°C, електрическите коли губят мъчителните 39 процента от пробега си и претърпяват спад от 35,6 процента в общата си ефективност. Това означава и значително увеличаване на раазходите по зареждането на един автомобил с ток.

Хибридите също не са имунизирани срещу замръзване. Колите, използващи двигатели с вътрешно горене заедно с батерии, отбелязаха спад на разхода на гориво с 22,8% при -1°C. Тъй като обаче хибридите могат да събират топлина от двигателя, за да затоплят купето, спадът в ефективността им остава далеч по-малка от този на техните изцяло електрически аналози.

Според данните от проучването на Американската автомобилна асоциация (AAA), 35% от потенциалните купувачи в момента се насочват към хибриди.

Изводъът на специалиистите е че докато индустриалната химия на батериите не може да издържи стабилно на атмосферните условия, закупуването на модерен електромобил BEV означава да приемете, че близо 40% от пробега, и голяма част от портфейла, просто ще изчезнат в студа.