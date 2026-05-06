Доларът падна до рекордно ниско ниво за последните 30 г.

Доларът падна до ново 30-годишно дъно спрямо шекела, достигайки ниво от 2,92 шекела. Вчера референтният курс на долара беше 2,944 шекела. Еврото се търгуваше на ниво от 3,44 шекела, което съответства на референтния му курс.

Доларът отбеляза понижение и спрямо повечето основни валути, след като САЩ дадоха сигнали, че може би са близо до сключване на споразумение с Иран, съобщи Ynet.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще преустанови временно операцията по ескортиране на кораби през Ормузкия пролив, като посочи постигнатия напредък към сключването на всеобхватно споразумение с Иран.

Изявлението му дойде малко след като държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви във вторник, че САЩ са постигнали целите си в рамките на военната операция срещу Иран и не проявяват интерес към по-нататъшна ескалация. Цената на суровия петрол WTI спадна до 100 долара за барел, а тази на суровия петрол Брент – до 108 долара.