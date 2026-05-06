ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Радев за 6 май: Поздравявам ви, че изобличавахте о...

Времето София 20° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22794986 www.24chasa.bg

Доларът падна до рекордно ниско ниво за последните 30 г.

2508
СНИМКА: Pixabay

Доларът падна до ново 30-годишно дъно спрямо шекела, достигайки ниво от 2,92 шекела. Вчера референтният курс на долара беше 2,944 шекела. Еврото се търгуваше на ниво от 3,44 шекела, което съответства на референтния му курс.

Доларът отбеляза понижение и спрямо повечето основни валути, след като САЩ дадоха сигнали, че може би са близо до сключване на споразумение с Иран, съобщи Ynet. 

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще преустанови временно операцията по ескортиране на кораби през Ормузкия пролив, като посочи постигнатия напредък към сключването на всеобхватно споразумение с Иран.

Изявлението му дойде малко след като държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви във вторник, че САЩ са постигнали целите си в рамките на военната операция срещу Иран и не проявяват интерес към по-нататъшна ескалация. Цената на суровия петрол WTI спадна до 100 долара за барел, а тази на суровия петрол Брент – до 108 долара.

СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Финанси

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Започва лицево разпознаване на мечките в Родопите (Видео)