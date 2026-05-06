ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Петролът сорт "Брент" падна под 100 долара за първ...

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22795477 www.24chasa.bg

1 млн. бездомни в Европа, 52% притеснени от цените - ЕК със стратегия бедността да се изкорени до 2050 г.

1536
Европейската комисия СНИМКА: АРХИВ Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Европейската комисия предложи днес държавите от ЕС да обсъдят стратегия за изкореняване на бедността до 2050 г., като се обърне особено внимание на децата и възрастните хора. Комисията очаква мерките да доведат до намаляване поне с 15 милиона до 2030 г. на броя на европейците, заплашени от бедност.

Според представените от ЕК данни днес в ЕС един от петима пълнолетни европейци и едно на четири деца живеят в бедност. Над половината (52%) от гражданите в ЕС казват, че поскъпването на живота е най-голямата им тревога, като 40% изпитват трудности да си осигурят дом, а един милион са бездомници. Отчита се, че от 2013 г. насам цените на жилищата в ЕС са нараснали с 60%.

Сред работоспособните европейци заетостта е средно 77 на сто, а сред хората с увреждания е едва 55 на сто. Броят на хората с увреждания в ЕС е 90 милиона, като всеки трети сред тях е застрашен от бедност.

Комисията предлага държавите да предприемат мерки за осигуряване на добри работни места с достойно заплащане за всички трудоспособни, както и на адекватни пенсии за възрастните хора. Според ЕК са необходими допълнителни усилия за осигуряване на образование и грижи за бедните деца, като се предлага родителите им да бъдат подпомагани да си намират добра работа.

Европейската комисия СНИМКА: АРХИВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Започва лицево разпознаване на мечките в Родопите (Видео)