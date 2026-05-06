Петролът сорт "Брент" падна под 100 долара за първи път от 22 април

Цените на петрола продължиха спада си и в европейската търговия, достигайки двуседмични минимуми, след като източник от Пакистан съобщи, че САЩ и Иран са близо до първоначално мирно споразумение, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа поевтиняха с 10,07 долара, или 9,2 на сто, до 99,80 долара за барел, като за първи път от 22 април паднаха под границата от 100 долара.

Котировките на американският лек суров петрол се понижиха с 10,79 долара или 10,6 на сто до 91,48 долара за барел, допълва Ройтерс.

И двата основни бенчмарка са на път да отчетат най-големите си дневни спадове в абсолютна стойност за последния месец, след като вече поевтиняха с около 4 процента в предходната сесия.

Източник от Пакистан, който посредничи за постигане на споразумение, съобщи, че САЩ и Иран се доближават до споразумение под формата на меморандум за разбирателство от една страница. Американското издание "Аксиос" (Axios) информира, че Вашингтон очаква отговор от Иран по няколко ключови въпроса в следващите 48 часа, като според източници това е най-близкият момент до договореност от началото на конфликта.

По-рано Иран заяви, че ще приеме единствено справедливо и всеобхватно споразумение.

Междувременно американските военни съобщиха в понеделник, че са унищожили няколко малки ирански плавателни съда в рамките на усилия за подпомагане на блокирани кораби да напуснат Ормузкия проток.

Практическото спиране на доставки на суров петрол заради спряното морско движение през протока от началото на конфликта през февруари доведоха до повишение на цените, като Брент достигна миналата седмица най-високите си нива от март 2022 година. Затварянето на Ормузкия проток доведе и до намаляване на световните запаси от петрол и горива, тъй като рафинериите се опитват да компенсират недостига.

Същевременно запасите от суров петрол в САЩ са намалели за трета поредна седмица, като са спаднали и резервите от бензин и дестилати, съобщиха пазарни източници, цитирани от Американския петролен институт.

Запасите от суров петрол са намалели с 8,1 милиона барела за седмицата до 1 май, а тези от бензин се свили с 6,1 милиона барела,.

Официалните данни на Управлението за енергийна информация, статистическото звено на министерството на енергетиката на САЩ, се очакват по-късно днес, допълва Ройтерс.