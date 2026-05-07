Бизнесмени, бивши политици, ловци - 22 частника държат ловните стопанства днес (Графика)

7 млн. лева е изкарала държавата за девет месеца през миналата година от тази дейност

В България е напълно възможно държавата да прекрати договор за концесия на ловно стопанство с частна фирма и тази фирма в продължение на още две години да се държи с ловното стопанство, сякаш то е нейно. Случаят е отпреди дни, когато земеделският министър Иван Христанов показа във видео как Румен Гайтански още държи коли и има незаконни постройки в ловно стопанство “Искър”. Той е замесен и със случая от хижа “Ведра”, която беше напът да бъде продадена за 1 млн., но Христанов спря сделката, а случаят отиде в прокуратурата.

Но е любопитно да се види кой стопанисва ловните стопанства в България и какви са тези хора. Както и какво печели държавата от това, че ги е дала на частни фирми с 15-годишни договори за съвместна дейност и управление.

От данни, предоставени от земеделското министерство на “24 часа”, се вижда, че 22 юридически лица са сключили договори за ловните стопанства.

Само един от тях е изтекъл - с “Пътни строежи”, която е специализирана в пътно строителство в региона на Бургас, и е стопанисвала стопанство “Черни Лом”.

А “Био Майнинг” на Румен Гайтански, която бе наела ловно стопанство “Искър”, е с прекратен договор от 1 август 2024 г. заради неизпълнение на задълженията. Той го наема през 2016 г., като това е стопанството с най-голямо установено нарушение, тъй като Вълка си беше построил незаконен хотел там, който миналата година бе съборен.

Бизнесът с частници започва след 2000 г., когато с промени в Закона за лова и опазване на дивеча се дава възможност за създаване на държавни дивечовъдни станции. Изисквания към частните компании е да не са обявени в несъстоятелност, да не са в ликвидация, да нямат просрочени задължения към държавата или общините, да не са лишени от право да упражняват търговска дейност и др. Освен това частникът е длъжен

да сключи договор със специалист

по ловно стопанство с висше лесовъдско образование с не по-малко от 3 години стаж. Трябва да има най-малко един специалист по ловно стопанство, който притежава свидетелство за подборен отстрел, за всеки 2500 хектара. Справката сочи, че за деветте месеца на 2025 г. държавните горски предприятия, част от които са ловните стопанства, е получен приход от малко над 7 млн. лв. От някои повече , от други - по-малко.

На територията на Северноцентралното държавно предприятие в Габрово има три стопанства - “Росица”, “Дунав” и “Воден-Ири Хисар”.

“Тера Тур Сервиз” , е с договор от 1 септември 2017 г. с ловно стопанство “Росица”. Фирмата е на бизнесмена Валентин Златев и се занимава с организиране и осъществяване на вътрешен и международен туризъм и свързаните с него туристически услуги, строителство, реконструкция и управление на хотели, ресторанти и други.

Стопанство “Дунав”

се държи от “Ловен комплекс Синаница” с договор от 2017 г.

Собственици на фирмата са Менко Менков и Стефан Даскалов. Менков е един от най-известните адвокати в България.

Стопанство “Воден-Ири Хисар” пък има договор с “Иберлес” ЕООД, сключен на 7 август 2025 г. Собственик на фирмата е Истилиян Маринков, познат в средите на ловците като активен национален съдия на киноложки състезания. Около половин милион лева са приходите на държавата от въпросните три ловни стопанства за деветте месеца на миналата година. Сумата е 541 731 лв., пише в последния публикуван отчет на държавните горски предприятия, част от които са тези ловни стопанства.

В обхвата на Североизточното държавно горско предприятие - Шумен, стопанствата са шест. “Паламара” отново се управлява от “Тера Тур Сервиз” ЕООД по договор от 19 юли 2019 г. Това ловно стопанство

привлече особено голям интерес преди години,

когато Владислав Панев, бивш член на председателския съвет на “Демократична България”, пусна видео от фейсбука си от “Паламара” и написа: “Сега вече всеки може да наеме стая или апартамент в хижата - срещу 100-200 лева на нощувка, с включено ползване на басейна и спа.” .

Стопанство “Черни Лом” (без ловностопанския район “Еленово”) пък е предоставено на “Таурус Консулт” ЕООД с договор от 27 юни 2014 г. Управител е Радослав Славов, показва справка в Търговския регистър. Компанията се занимава с консултации в сферата на недвижимите имоти, концесиите, дървообработване и дървопреработване, хотелиерски, туристически и други услуги.

“Шерба” се стопанисва от “Етрополски бук” ЕООД от 24 юни 2020 г. Фирмата е свързана с бившия депутат от ГЕРБ Емил Димитров.

Той е популярна личност в политическите и футболните среди. От 2007 г. е общински съветник в Етрополе от партия “Средна европейска класа”. Избран е за депутат от листата на ГЕРБ през 2009 г., а след това става зам.-председател на парламентарната земеделска комисия. В края на депутатския си мандат обяви, че напуска партията, и става съучредител на партия БАСТА заедно с Костадин Хаджигаев, Мирослав Найденов и др.

В района на Балчик има два отделни договора – за ловностопански район “Батова” с “Бул Хънтинг” ЕООД от 18 август 2025 г., както и за останалата част с “Манекс стар” ООД от 16 октомври 2012 г.

На първата фирма, която се занимава с промишленост, селско стопанство и производство на храни, собственик е Емине Низам. “Бул Хънтинг” пък се държи от Наско Манасиев, който държи един от най-големите свинекомплекси у нас.

Ловно стопанство “Тервел” е под управлението на “Агриком С” ЕООД - част от “Инжстрой холдинг” на варненеца Пламен Стилиянов. Договорът е подписан на 30 април 2013 г.

Приходите от ловностопанска дейност на държавното предприятие за тези 6 ловни стопанства

възлизат на 741 523 лв.,

като в тази сума са включени и вноските по договори за предоставяне, стопанисване и ползване на дивеча, както и наеми на ловни бази.

В Северозападното държавно предприятие - Враца, ловното стопанство е само едно - “Витиня”. То се стопанисва от “Геотехмин” ООД, чийто управител и основен акционер е Цоло Вутов. Договорът е подписан на 20 юни 2020 г. Приходите на горското за първите 9 месеца на м.г. са 505 943 лв.

В Южноцентралното държавно предприятие - Смолян, има четири ловни стопанства.

“Извора” е предоставено на “Юпитер метал” ООД от 23 май 2014 г. Фирмата е на Николай Иванов, който преди години бе и сред собствениците на футболния клуб “Левски”.

Ловно стопанство “Тракия” пък е дадено на ТИТ “Тихомир Трендафилов” ЕООД от 6 юни 2013 г. Трендафилов е столичен адвокат.

“Чепино” край Велинград е дадено на 23 май 2012 година на “Допелман” ЕООД. Компанията е на кипърската “Клармион холдинг”, чийто собственик е Димитриос Винтзилеос.

А “Кормисош” сега се управлява от “Стандарт хънт” ЕАД по договор от 28 юли 2022 г. В края на 2017 г. от “Стандарт нюз”, на Тодор Батков, фирмата, която първо стопанисва стопанството, се отделя дружеството “Стандарт хънт”, което поема активите и пасивите, свързани с управлението на “Кормисош”, което е било едно от любимите места за лов по времето на социализма на Тодор Живков и Пенчо Кубадински.

Приходите от ловни дейности за деветмесечието на Южноцентралното държавно предприятие са най-много - 4,439 млн. лв.

В Югоизточното

държавно предприятие – Сливен, има 6 ловни стопанства

“Ропотамо” се стопанисва от “БГ Хънтинг 2023” ЕООД, с договор, подписан на 11 юли 2023 г. Едноличен собственик на капитала е Галин Василев. Основната дейност на фирмата е организиране на ловен туризъм, поддържане и управление на специализирани сайтове за лов.

Ловно стопанство “Мазалат” се управлява от “Вавона” ЕООД, а договорът се подписва на 4 май 2020 г. Фирмата е регистрирана в Елена и е собственост на Красимир Кръстев. Занимава се с дърводобив, ловен туризъм, хотелиерство, търговия с горски продукти и др.

“Тополовград” е с подписан договор от 14 октомври 2021 г. с “Кабите Хънтинг” ЕООД. Собственик на фирмата е Кирил Кирилов. Той е активен участник в 31 фирми като съдружник, собственик, управител, представител и член на съвета на директорите. Повечето му фирми са свързани със соларни паркове.

Ловно стопанство “Несебър” е взето от “Агрокоз” ЕООД на 12 май 2021 г. Собственик е Димитрина Вълчева.

“Тунджа” се стопанисва от “Експрес Инвест 2023” ЕООД от 7 февруари 2024 г. Собственик на фирмата е Тодор Георгиев. Основната дейност е търговия и доставка на строителни материали.

“Граматиково” е отдадено на “СМК Бургас” ЕАД на 14 май 2021 г. Компанията е свързана с “Ем Си Инвест” ЕООД, която притежава луксозни хотели в Созопол и Пловдив. Собственик е Албена Атанасова, която е съпруга на Румен Атанасов.

От всичките тези 6 ловни стопанства приходите на държавата за деветмесечието на м.г. са 857 946 лева.

В Югозападното държавно предприятие - Благоевград, има само две ловни стопанства.

“Арамлиец” се управлява от “Ловни хълмове” ЕООД по договор от 7 май 2024 г., а “Витошко - Студена” - от “Марина 2003” ЕООД с договор от 18 октомври 2012 г. Първата фирма е на бизнесмена Фуат Гювен. През 2006 г. то купува Търговска банка Д (бившата Демирбанк).

“Марина 2003” пък е на Георги Дюлгяров от Стара Загора. Фирмата се занимава с преработка и производство на животинска продукция. Приходите на държавното предприятие от договори за ловни стопанства възлизат на 562 500 лева.