Държавата връща 201 от опасните язовири на общините - да си ги оправят

От 400 водоема, за които бюджетът даде 500 млн. лв. преди 8 години, само 110 са ремонтирани

Ръководствата на ДКК и на "Монтажи", които се занимаваха с тази дейност, са изцяло сменени

Служебното правителство се е отказало да чака държавата да ремонтира язовирите, за които преди 8 години се отпуснаха 500 млн. лв. Те трябваше да се разпределят за 400 водоема, но досега само 110 са готови. Затова преди две седмици Министерският съвет е извадил от списъка за ремонт 201 язовира, така че сега за тях ще трябва да се погрижат собствениците им, които са най-вече общини.

Въпросните 500 млн. лв. бяха дадени на “Държавната консолидационна компания”, която пък ги пренасочи към дъщерната ѝ “Монтажи”. Тя пък нае подизпълнители, които да извършат ремонтите. Това се случи по времето, когато министър на икономиката беше Емил Караниколов, част от кабинета “Борисов 3”.

Повечето от язовирите, които се изключват от списъка, са малки,

но има и големи

Например “Огоста” край Монтана и софийският “Бели Искър”, чиято стена трябва да се укрепи, иначе има опасност да прелее, затова в момента нивото изкуствено се задържа по-ниско.

Друг пример е “Огняново” до Елин Пелин, който също е в опасно състояние и затова се алармира от години. Всъщност този язовир беше прехвърлен към друго държавно предприятие – “Управление и стопанисване на язовири”. То беше създадено през 2018 г. с цел държавни и общински язовири, които не могат да се поддържат от собствениците им, да се прехвърлят към него. Според отчета на дейността му миналата година през ноември е започнал ремонтът на основния изпускател на “Огняново”. За тази година е заложено подписване на договор за проектиране и изграждане на локални системи за ранно предупреждение на персонала, компетентните органи и населението.

Малко преди правителството да вземе решението си, “Монтажи” е актуализирало информацията на сайта си по напредъка на ремонтните действия – нещо, което прави веднъж на няколко години. Според държавното дружество към 30 март 2026 г. са одобрени проекти за 246 язовира. Към същата дата в Експертния съвет на ДКК са внесени за одобрение проектите на още 12. Открити са строителни площадки за 147 язовира. 109 от тях са напълно готови, а за 4 остава само да се оформи документацията. По останалите 34 се работи. В процес на проектиране са ремонтите на 9 язовира.

Уточнява се, че за язовирите, за които не е открита строителна площадка, но има одобрен технически проект от Експертния съвет, тече процедура по съгласуване с РИОСВ и басейновите дирекции.

Междувременно в края на април е сменено ръководството на “Монтажи”. Съветът на директорите

е намален от петима на трима членове

Освободени са Никола Начев, Савка Рокоманова, Александра Сарийска, Георги Христов и Росен Крумов, а до провеждането на конкурси за временни директори са назначени Владислав Михов, Александър Стоименов и Мария Иванова, показва справка в Търговския регистър. Владислав Михов е избран за изпълнителен директор. Взето е решение и да се прегледат всички договори, включително и тези, свързани с ремонт на язовири.

Променени са и точки от устава, уреждащи придобиването и разпореждането с акции в други дружества, като е предвидено това да става изрично след одобрение на едноличния собственик на капитала – ДКК.

Ръководството на ДКК също е сменено малко по-рано – в края на март. Справка в Търговския регистър показва, че изпълнителен директор вече е Константин Стойчев, който беше на този пост и между февруари и септември 2024 г., по времето на Богдан Богданов като икономически министър, част от кабинета на Николай Денков.

За шест месеца до провеждане на конкурс е сменен и целият съвет на директорите, като в него вече влизат още Екатерина Бухлева, Павлина Колева, Пламен Стоилов и Семра Мехмед.

Според финансовия отчет на “Монтажи” дружеството е на загуба в размер на 229 хил. лв. към 30 септември, но се очаква в края на годината да се реализира печалба. За сравнение,

загубата за деветмесечието миналата година е била 4,266 млн. лева

Приходите спадат от 28,7 до 21 млн. лв., а разходите - от 32,5 млн. лв. до 21 млн. лв. Намалението в обема на дейността се обяснява със забавяне на индексацията на строителните дейности, както и с увеличението на всички енергийни ресурси и строителни материали и затрудненията на доставките заради военните конфликти.

Преди дни заместник-председателят на групата на “Прогресивна България” Слави Василев обяви, че около 120 млн. евро са били иззети от печалбата на ВМЗ, която също е под шапката на ДКК, и пренасочени към “Монтажи”, където тази сума “изтича”, но не даде повече подробности.

Според отчета ДКК обаче

е на печалба към третото тримесечие

на миналата година в размер на 205,6 млн. лв. Приходите са нараснали с 68 млн. лв. до 290 млн. По-голямата част от тях – 206,6 млн., са от дивиденти от дъщерните дружества. От друга страна, разходите са намалели с цели 24 млн. лв. В отчета е записано, че “това се дължи на отчетените дейности по изпълнение на ремонтно-възстановителни работи на язовирните стени и съоръженията към тях”.