AI открива сперматозоиди при мъже с безплодие

Нова технология, базирана на изкуствен интелект, позволява откриването на сперматозоиди при мъже с диагноза безплодие и дава нов шанс на двойки с репродуктивни проблеми да имат деца, съобщи БТА.

Методът, наречен Star (Sperm Track and Recovery), е разработен в Центъра по фертилитет на Колумбийския университет, САЩ, и използва алгоритми за машинно обучение, за да открива и изолира единични „скрити" сперматозоиди в проби от мъже с азооспермия – състояние, при което липсват сперматозоиди в еякулата.

При пациенти с азооспермия лекарите извършват тестикуларна биопсия или друга форма на оперативно вземане на сперматогенна тъкан. Получената тъкан се изследва в лабораторни условия, където с помощта на системата, базирана на изкуствен интелект, могат да бъдат открити единични сперматозоиди. Именно те впоследствие се използват за оплождане чрез инвитро процедури.

„Снимката на небето много напомняше на това, което виждаме при мъже, за които се казва, че нямат сперматозоиди", каза д-р Зев Уилямс, директор на Центъра, и обясни идеята за прилагането на изкуствен интелект в тази област. „Опитваме се да намерим единичен сперматозоид сред море от клетъчни остатъци и фрагменти", допълни той, описвайки предизвикателството при анализа на пробите.

Технологията сканира пробите със скорост до 300 изображения в секунда и може да открие сперматозоид за милисекунди сред клетъчните фрагменти, дори при крайно ниска концентрация. „Докато пробата преминава, ние я заснемаме с 300 изображения в секунда", посочи Уилямс.

След това изкуственият интелект идентифицира наличните сперматозоиди и роботизирана система ги изолира за използване при оплождане. „Така успяваме да намерим онова, което преди не можехме да видим", казва още ученият.

Ерик Форман, медицински директор в Cornell Medical Center, допълва, че пробите от пациенти се обработват в лабораторията и се подготвят за анализ чрез системата. „Тъканта се транспортира до нашата лаборатория, където се обработва, за да може да премине през системата Star", пояснява той.

Според специалисти системата показва почти 100% чувствителност и може да открива значително повече сперматозоиди в сравнение с търсене, проведено от човек. В първите клинични случаи са отчетени успешни бременности, включително при пациенти, които преди това са били считани за безнадеждни случаи.

Въпреки резултатите, експерти подчертават нуждата от допълнителни изследвания. „Много е вълнуващо, че напредналите образни технологии, инженерството и изкуственият интелект се комбинират, за да се създаде ново решение за тежки форми на безплодие при мъжете", каза проф. Шивон Куенби от Университета в Уоруик, Великобритания. „Необходимо е допълнително изследване върху повече пациенти, преди да се оцени напълно стойността на този нов метод", допълни тя.

Въпреки това технологията вече се използва в специализирани клиники и дава надежда на двойки, които досега не са имали шанс да имат свое дете.