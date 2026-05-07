Икономист: Новото правителство може да тегли само 800 милиона външен дълг

Щерьо Ножаров, икономически съветник в Българската стопанска камара

"Бомбата за бюджетния дефицит бе заложена още през миналата година. Ние не навлизаме в дългова спирала. От началото на годината сме изтеглили дълг от 1,2 милиарда. Тоест на новото правителство му оставя на тегли дълг само 800 млн. дълг.

Това каза икономистът доцент Щерьо Ножаров пред bTV.

"Очаквам министърът на финансите да отговори на въпроса дали от тези 1,2 милиарда, които са изтеглени, какво е останало за погасяване. Според мен - нищо и така влизат в коалиционна процедура", каза Ножаров.

По думите му новото правителство има ходове, за да не се стига до вдигане на данъци и осигуровки.

На първо място трябва да се замразят над заплатите на "кухите" бройки в администрацията. 

"Да се отрежат от парите за купуване на мебели, телефони и т.н. за ведомствата. 

"Категориите труд - първа и втора, също трябва да се преразгледат. В МВР има директори над 65 г. И тези хора получават пенсии и заплата. Толкова ли няма хора други", попита Ножаров.

  

