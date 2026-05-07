Курсът на еврото остава почти без промяна спрямо долара в сутрешната междубанкова търговия

Курсът на еврото остава почти без промяна спрямо щатския долар в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация.

Единната валута се разменя за от 1,1751 долара за едно евро или с 0,01 на сто над нивото на затваряне вчера, съобщи БТА.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1762 долара.

Спрямо британската лира еврото отстъпва леко с 0,01 на сто до 0,8645 лири за евро, а спрямо швейцарския франк добавя 0,07 на сто до 0,9154 франка за евро.