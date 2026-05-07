Цената на природния газ на хъба TTF е 44 евро за мегаватчас, на "Газов хъб Балкан" - 47

Цените на юнските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента са 43,555 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 11:00 часа българско време, предаде БТА. Днешната търговия започна от равнище 44,005 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при стойности от 43,902 евро за мегаватчас.

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 7 май, е 46,54 евро за мегаватчас. В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 47,32 евро за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 46,54 евро за мегаватчас.