Норвежката централна банка изненадващо повиши лихвата до 4,25% заради инфлацията

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Централната банка на Норвегия повиши основния си лихвен процент с 25 базисни пункта до 4,25 на сто, предприемайки този ход по-рано от очакванията на повечето анализатори, за да ограничи инфлационния натиск, свързан със силния ръст на заплатите и високите цени на енергията, предаде Ройтерс.

След решението норвежката крона поскъпна до 10,85 крони за евро спрямо 10,92 крони непосредствено преди обявяването на мярката, съобщи БТА.

„Инфлацията е твърде висока и от няколко години остава над целта", заяви управителят на „Норгес банк" (Norges Bank) Ида Волден Баче.

Миналата година централната банка намали лихвите два пъти и през декември сигнализира за нови понижения през 2026 г., но впоследствие промени курса си заради опасенията от устойчив вътрешен инфлационен натиск и по-високите цени на енергията вследствие на войната в Иран.

Според анкета на Ройтерс, проведена преди решението, 15 от 23-ма икономисти очакваха основната лихва да остане без промяна, а осем прогнозираха повишение с 25 базисни пункта.

Почти всички анкетирани, с изключение на трима, са очаквали централната банка да пристъпи към увеличение на лихвите до края на юни.

„Перспективите пред паричната политика не изглеждат съществено променени спрямо заседанието през март, но несигурността около бъдещото икономическо развитие остава значителна", посочиха от „Норгес банк".

През последните месеци централната банка неколкократно сигнализира, че планира ново повишение на лихвите тази година, въпреки критиките на синдикатите, според които по-строгата парична политика може да доведе до по-висока безработица и да навреди на икономиката.

Годишната основна инфлация в Норвегия през март е била 3,0 на сто, което е малко под прогнозите, но остава значително над целта на централната банка от 2 процента.