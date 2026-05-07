Stellantis изтегля над 300 000 автомобила заради софтуерен гаф

Автомобилният гигант Stellantis стартира мащабна сервизна акция, която засяга стотици хиляди коли в цяла Европа поради дефект в електронните системи за безопасност, съобщава Autoblog.

Проблемът, локализиран в софтуера на асистента за поддържане на лентата (Lane Keep Assist), застрашава сигурността на пътя, като може да доведе до внезапно изключване на ключови функции или некоректни маневри по време на движение.

Техническата неизправност засяга широка гама от популярни модели, които споделят обща платформа. Сред потърпевшите са градските модели Peugeot 208, Peugeot 2008, Opel Corsa и DS 3 Crossback.

Сериозно са засегнати и многофункционалните ванове, където дефектът е установен при Citroën Berlingo, Fiat Doblò, Opel Combo, както и при лекотоварните Peugeot Partner и Rifter.

Според експерти грешката се крие в модула за обработка на данни, който при определени условия подава грешни команди към кормилната уредба или напълно блокира работата на камерите за задно виждане и сензорите за сблъсък. Това поставя шофьорите в рискова ситуация, особено при висока скорост на магистрала, където системата може внезапно да спре да разпознава маркировката.

От Stellantis вече започнаха да разпращат официални уведомления до собствениците на засегнатите автомобили, произведени през последните две години. Ремонтът включва цялостна актуализация на софтуера на управляващите блокове, която ще се извършва напълно безплатно в оторизираните сервизи на марките. Инженерите на компанията уверяват, че новата версия на програмата напълно елиминира риска от софтуерен срив.

В България броят на засегнатите автомобили от мащабната акция на Stellantis е около 4000. Процедурата по обновяване на софтуера в българските сервизни центрове отнема около 45 минути и е напълно безплатна.