Tesla измисли как да охлажда купето, докато колата е паркирана

В новия си патент Tesla представя просто, но гениално решение за справяне с жегата в купето, докато автомобилът е паркиран под слънчевите лъчи. Вместо да разчита единствено на традиционното нагнетяване на студен въздух, системата използва вид вакуумна технология, която идентифицира и директно изсмуква специфични "горещи джобове". Това се зоните, където слънцето нагрява интериора най-интензивно, като например пространството под стъкления покрив или около арматурното табло.

Този нажежен въздух се изтегля веднага към HVAC системата, където се охлажда и се връща обратно, предотвратявайки натрупването на екстремна топлина в кабината.

Според техническата документация, този иновативен метод може да намали консумацията на енергия на климатика с около 7,4 процента. Като се има предвид, че в горещи дни охлаждането може да изразходва до 18 процента от пробега, това може да доведе да увеличение на пробега с едни 20-30 км.

Освен това собствениците ще влизат в приятно охладен автомобил, без да се притесняват, че батерията им се изтощава излишно по време на престоя на слънце.