Шведската централна банка запази лихвата на 1,75 на сто

Централната банка на Швеция („Риксбанк"/Riksbank) остави основния си лихвен процент без промяна на равнище от 1,75 на сто, като посочи, че макар рисковете от по-висока инфлация да са се увеличили заради войната в Близкия изток, засега има възможност да се изчака по-ясна оценка на икономическите последици, предаде Ройтерс.

„Риксбанк" е в режим на изчакване, откакто понижи лихвите с 0,25 процентни пункта през септември миналата година. Оттогава паричната политика не е променяна, но икономическата среда се е изменила значително, съобщи БТА.

След като през миналата година надхвърли целта от 2 процента, основната инфлация в Швеция през април се е забавила до 0,0 на сто – най-ниското равнище за последните 30 години. Според централната банка това отчасти се дължи на временно намаление на ДДС върху храните, но влияние са оказали и поскъпването на шведската крона, както и умереният ръст на заплатите.

Така Швеция се превръща в изключение на фона на останалата част от Европа, където инфлационният натиск остава по-висок.

Икономическият растеж на страната през първото тримесечие също е останал слаб. Според „Риксбанк" комбинацията от ниска инфлация и ограничен растеж дава възможност да не се прибързва с ново повишаване на лихвите, въпреки опасенията, че конфликтът в Близкия изток може да доведе до поскъпване на енергията и нов инфлационен натиск.

„Има възможност да се изчака, докато се получи по-ясна картина за последиците от войната и свързаните с нея сътресения във веригите на доставки", посочва централната банка в изявление.

Всички анализатори, анкетирани от Ройтерс, очакваха запазване на основната лихва на сегашното равнище.

Средната прогноза в анкетата е за първо повишение на лихвите в началото на 2027 г., макар че финансовите пазари вече отчитат вероятност за затягане на паричната политика още до края на тази година.

От „Риксбанк" предупреждават, че несигурността остава висока, особено по отношение на продължителността на войната и степента, в която тя ще се отрази върху инфлацията и икономическия растеж.

„Ако се прецени, че войната оказва значително влияние върху световната икономика и води до широкообхватно и трайно повишаване на инфлацията, „Риксбанк" ще трябва да повиши основния лихвен процент", посочва още институцията.

„Диапазонът на възможните сценарии остава широк и „Риксбанк" следи внимателно развитието на ситуацията", се допълва в изявлението.

По-рано днес пък Норвежката централна банка изненадващо повиши лихвата до 4,25 на сто заради инфлацията.