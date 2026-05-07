Семейната ферма от село Мало Конаре предлага натурални млечни продукти и колбаси

Преди 16 години, едва на 18, Методи Бързев създава семейната ферма „Бързеви“ в село Мало Конаре. Воден от идеята да включи цялото семейство в производството на млечни продукти, той поставя началото на стопанство, изградено като затворен производствен цикъл. Днес във фермата се отглеждат над 60 крави, основно от породата Джерсей. В собствената им мандра се произвеждат сирене, кашкавал, кисело мляко и масло без консерванти, сухо мляко и подобрители. Целият процес остава изцяло в рамките на семейството – от грижата за животните до готовия продукт.

МК “Методи Бързев” е сред новите участници в тазгодишното издание на фермерските пазари на Lidl. На първия пазар, който се проведе в края на април, клиентите на ритейлъра имаха възможността да се запознаят с дейността на стопанството и да опитат от готовата продукция.

Разговаряхме със сестрата на Методи, Магдалина, която ни сподели повече за участието им в събитието, както и за тънкостите в производството на млечни продукти.

- Маги, разкажи ни повече за продуктите, които предлагате.

- Произвеждаме основно сирене, кашкавал, кисело мляко и масло, като за цялата продукция използваме единствено млякото от нашата ферма. Не слагаме консерванти, сухо мляко или подобрители, защото за нас е важно да запазим максимално чистия състав и автентичния вкус на продуктите. Правим също и домашни колбаси, тъй като освен крави отглеждаме и прасета. За направата им използваме основно плешка, бут и малко врат, без да добавяме сланини и силни подправки. Получава се кълцано месо с изчистен състав и характерен вкус.

- Има ли по-специфични продукти, които произвеждате?

- Освен традиционни вкусове, предлагаме и по-специфични, като например зряло сирене. Процесът на производство е бавен, защото ферментира 90 дни при около 12 градуса, в солена среда. Тъй като е без консерванти, това е правилният начин на съхранение. Продуктът не е за всеки, но има хора, които го предпочитат именно заради по-изразения и солен вкус.

Искам да спомена и един много интересен специалитет на майка ми – разядка, която се приготвя с маслини, риган, сирене, кашкавал и маслиново олио. Определено си заслужава да се опита.

- А кой е продуктът, с който се гордеете най-много?

- Всичко във фермата се произвежда с много внимание към качеството и вкуса, но безспорно най-разпознаваемо и най-търсено е свежото сирене. То е най-харесвано и се купува най-много. Отличава се с балансиран вкус – не е солено, а текстурата му напомня на моцарела. Технологията на приготвяне е различна и точно тя му придава този лек и приятен вкус.

- Разкажи ни повече за производствения цикъл във фермата.

- Храним животните със смески, които сами приготвяме, без готови индустриални фуражи. Включваме и продукти от собственото ни производство – например суроватката, която остава след производството на сирене и е ценна част от хранителния им режим.

Така затваряме целия цикъл – остатъчните продукти от млечното производство се използват за изхранване на животните, а месото от тях влиза в нашите колбаси. По този начин нищо не се губи и всичко остава в рамките на стопанството.

При производството на колбасите месото се смила машинно, а пълненето се извършва изцяло на ръка.

Благодарение на изчистения състав и липсата на добавки, продуктите ни са подходящи и за хора с чувствителен стомах, както и за бременни, малки деца и хора с по-специфични хранителни нужди.

- Как разбрахте за фермерските пазари на Lidl и защо решихте да се включите?

- До участието във фермерските пазари на Lidl стигнахме след препоръка от познат, който вече е участвал. Разбрах, че се провеждат в квартали, в които досега не сме предлагали продуктите си, и веднага знаех, че това е един много добър начин да достигнем до повече хора.

- Това е първото ви участие на фермерски пазар на Lidl. Какви са впечатленията ви от работата с екипа по организацията?

- Организацията е много добра, има всички необходими условия за нормална работа. На място има палатка за всеки производител, осигурено е електричество, което е важно за правилното съхранение на продуктите. Това ни позволява да се съсредоточим върху срещата с клиентите и да представим продукцията си по най-добрия начин.

- Какво бихте казали на останалите малки производители, които се колебаят дали да вземат участие в тази дългогодишна инициатива на Lidl?

- Бих ги окуражила да пробват. Всеки производител, който има хубав продукт, чието качество може да гарантира, е добре да участва, защото това е страхотна възможност да представи продукцията си пред по-широка аудитория. Фермерските пазари на Lidl са посещавани от хора, които често не познават продуктите ни предварително, но имат възможност да ги опитат на място.

