България предаде на ЕК Националния план за диверсификация на доставките на природен газ

България официално предаде на Европейската комисия своя Национален план за диверсификация на доставките на природен газ, изготвен в съответствие с новия европейски регламент за постепенно прекратяване на вноса на руски газ, съобщиха от Министерството на енергетиката. Документът представя цялостната стратегия на страната за гарантиране на сигурни, устойчиви и конкурентни доставки, основана на алтернативни източници, нови маршрути и модернизирана инфраструктура.

Планът поставя силен акцент върху развитието на Вертикалния газов коридор, разширяването на междусистемните връзки, увеличаването на капацитета на ПГХ „Чирен" и достъпа до международни LNG пазари.

С изготвянето на плана демонстрирахме проактивна позиция, допринасяйки за изпълнение на общата европейска цел за енергийна независимост и устойчивост, изтъкна по този повод служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков, цитиран в съобщението. По неговите думи документът затвърждава лидерската роля на страната при гарантиране на енергийната сигурност за икономиките и гражданите на Стария континент.

Европейската комисия беше информирана, че страната вече изпълнява ключови мерки, включително инфраструктурни проекти, оптимизация на системната гъвкавост и механизми за координация между институциите и операторите. Планът подчертава, че предприетите действия са напълно съобразени с принципите на солидарност и свободно движение на газ в рамките на ЕС.

С този стратегически документ България показва, че действа навременно, последователно и в пълно съответствие с европейските цели, като превръща диверсификацията в реална, измерима и устойчива политика, каза още министър Трайков. Страната демонстрира, че разполага с конкретни проекти, ясни срокове и стабилна визия за бъдещето на енергийната система.

Предаването на плана подчертава ролята на България като надежден партньор в регионалната енергийна архитектура и активен участник в изграждането на модерна, свързана и конкурентна инфраструктура. Документът изпраща ясен сигнал, че страната работи последователно за намаляване на зависимостите, повишаване на сигурността на доставките и укрепване на устойчивостта на европейския енергиен пазар.

С представянето на Националния план България затвърждава своя ангажимент към общите европейски цели и доказва, че превръща политическите приоритети в конкретни действия, които имат реален ефект за страната и региона, допълват от Министерството на енергетиката.