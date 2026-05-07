Фискалният съвет: Бюджетният дефицит към април е най-високият от 15 г.

Очакваният бюджетен дефицит за първите четири месеца на тази година е най-високият от 15 години насам, става известно от сравнителни данни, представени от Фискалния съвет на България и цитирани от БТА. На база предварителните оценки на Министерството на финансите салдото по консолидираната фискална програма на касова основа към края на месец април се очаква да бъде отрицателно в размер на 1,75 млрд. евро или 1,4 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната, съобщиха от финансовото ведомство в началото на тази седмица. Според сравнителните данни на Фискалния съвет това е най-високата стойност от 2010 година насам.

Конкретно за месец април се очаква дефицит в размер на 220 млн. евро или 0,2 на сто от БВП. Според материала на Фискалния съвет това е най-високата стойност от 2023 година насам.

Следва да се има предвид, че през повечето години през април бюджетът отчита излишък, пишат от институцията.

Фискалният съвет представя сравнителни данни за изпълнението на бюджета предвид необичайната ситуация на удължителен бюджет с продължение, се посочва в съобщението.

В началото на тази седмица от Фискалния съвет препоръчаха редица мерки на новото правителство, които да залегнат в изготвянето на проект на редовен бюджет за 2026 година, включително запазване на плоския данък и реформа в публичната администрация, припомня БТА.

Освен тези краткосрочни препоръки, според Фискалния съвет редовното правителство следва да постави началото на структурни реформи на публичните финанси, като тяхната цел трябва да е постигане на трайна оптимизация в публичния сектор.