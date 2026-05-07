Георги Клисурски: Отпускаме 22 млн. евро за нови детски градини в София, Пловдив, Врана и Бургас

Албена Арабаджиева

Служебният финансов министър Георги Клисурски

Отпускаме 22 млн. евро за изграждане на детски градини в София, Пловдив, Врана и Бургас. Това каза служебният финансов министър Георги Клисурски след последното заседание на Министерския съвет.

Парите са крайно недостатъчни за всички необходими нови детски градини, но с тях ще се довършат най-належащите и започнати проекти. "Правим най-необходимото, имайки предвид, че идва ново правителство, което може да направи програма за следващите 4-5г.", каза още той. 

В тези 4 града учат една трета от децата и само там се изплащат компенсация за неприетите, защото там проблемът е най-голям, каза още той. 

Освен това служебният кабинет ще предложи на парламента да ратифицира договор за присъединяването ни към Европейския механизъм за стабилност. "Това е международна финансова институция, към която трябва да се присъединим заради това, че вече сме в Еврозоната. Тя може да се определи като най-добрата застраховка живот за финансовото здраве на България", обясни Клисурски.

