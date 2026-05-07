HUAWEI WATCH FIT 5 Series са идеалният избор за младите градски хора, които водят активен и здравословен начин на живот

Днес Huawei e домакин на своето глобално събитие Innovative Product Launch „Now Is Your Spark“. Компанията официално представи своите нови устройства в Банкок, Тайланд, включително серията HUAWEI WATCH FIT 5, HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition, HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN – Spring Edition и HUAWEI MatePad Pro Max. С технологии за всяка ситуация, тези интелигентни продукти дават възможност на потребителите по цял свят да изследват и изразяват себе си с лекота.

Новите интелигентни носими устройства предефинират целодневната грижа за здравето и фитнеса

Насочена към по-младите потребители, Huawei анонсира HUAWEI WATCH FIT 5 Series. Тя запазва емблематичния си квадратен дизайн и се отличава с тънък корпус, цветна естетика и супер ярък дисплей. Серията надгражда младежкия си характер чрез забавни и лесни микродвижения, които насърчават по-активен и балансиран начин на живот. За по-напредналите спортни ентусиасти HUAWEI WATCH FIT 5 поддържа разнообразни активности като колоездене, голф, бягане по пресечена местност и тенис. Устройствата предлагат по-професионално проследяване, анализ и насоки за тренировки. Смартчасовниците от тази серия също така поддържат безконтактни плащания чрез Curve Pay[1]. Потребителите получават и безплатен достъп до HUAWEI Health MultiPass, включително членство[2] в Huawei Health+ и ексклузивни предимства от приложения като komoot, Naviki, URUNN, FIIT и Life Period Tracker.

Състезателният дух оживява в новия HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition

На събитието беше представен и HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition, създаден съвместно с легендата в маратона Елиуд Кипчоге. Вдъхновен от състезателния дух и динамиката на скоростта, този професионален часовник за бягане разполага с новия Running Ability Index (RAI) и усъвършенстван Training Camp Dashboard. Тези функции предоставят на бегачите по-задълбочени анализи и данни, за да тренират по-ефективно и да постигат по-добри резултати в състезанията.

HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition е истински шедьовър, носим на китката

Huawei си сътрудничи със световноизвестната дизайнерка на бижута Франческа Амфитеатроф, за да създаде HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition. Вдъхновен от разцъфтяването на пролетта, дизайнът елегантно съчетава 99 естествени диаманта с диамантено шлифован сапфирен кристал. Той отдава почит на женската сила и жизненост и се превръща в истински шедьовър, носим на китката.

Ултратънкият флагмански таблет преосмисля мобилната продуктивност

Huawei представи глобално HUAWEI MatePad Pro Max. Съчетавайки изискан дизайн, изключителен дисплей, продуктивност на ниво персонален компютър и пълна гама от креативни инструменти, HUAWEI MatePad Pro Max предлага флагманска производителност в изключително тънък и лек дизайн на корпуса, заедно с професионално изживяване при работа. Устройството тежи едва 509 грама и е с дебелина само 4,7 мм, като е оборудвано с 13,2-инчов 3K ултра-HD гъвкав OLED PaperMatte дисплей, който значително подобрява яснотата на изображението.

От стилни смартчасовници, които превръщат фитнеса в удоволствие, до флагмански таблети, създадени за максимално творческо изживяване – интелигентните продукти на Huawei за всяка ситуация се превръщат в естествена част от ежедневието на потребителите по целия свят. Huawei вярва, че технологиите не само подобряват ежедневните моменти, но и вдъхновяват хората. В бъдеще компанията ще продължи да си сътрудничи с потребителите по света, за да им помага да водят по-ефективен, по-здравословен и по-вдъхновяващ начин на живот.

[1] Плащания чрез Curve Pay са налични за HUAWEI WATCH FIT 5 Series в Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Обединеното кралство, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. Клиентите могат да изтеглят приложението Curve Pay на своя смартфон от HUAWEI AppGallery, App Store, Google Play или Galaxy Store, след което го инсталират и сдвоят с устройство от серията HUAWEI WATCH FIT 5.

[2] 1-месечен абонамент за Huawei Health+ за HUAWEI WATCH FIT 5 и 3-месечен абонамент за HUAWEI WATCH FIT 5 Pro.