Корман Исмаилов: Започнали сме реформи за БДЖ и пощите, оставям ги на бюрото на следващия министър

Албена Арабаджиева

Корман Исмаилов СНИМКА: КОСТАДИН ВАРДЕВ

 Всичко ще бъде оставено на масата - анализи, политики, реформи и стратегии, които сме започнали за оздравяването на БДЖ, "Български пощи" и останалите дружества към Министерството на транспорта. Това каза министър Корман Исмаилов след заседанието на Министерския съвет.

На сайта на министерството са качени и анализ на състоянието на тези дружества, за да са в полза и на граждани, синдикати, студенти, за да могат да проследят как се управляват средствата на държавата. 

Близо 27 хил. са заетите в тях лица, някои от предприятията са в голяма задлъжнялост, а част от услугите - не с особено добро качество. През годините са сменяни много ръководства и бизнес планове, но все още има сериозни проблеми, поясни Исмаилов.

