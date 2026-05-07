В последния си ден правителството на Андрей Гюров предложи данъчни облекчения

На последното си заседание преди в петък да бъде сменен от редовно правителство на Румен Радев, служебният кабинет с премиер Андрей Гюров е одобрил законопроект за промени в Закона за корпоративното облагане.

Това става ясно от разпространени от правителствения пресцентър съобщения за взетите от министрите решения.

Промените в закона предвиждат данъчни облекчения за дарения в полза на спортни клубове и организации, детски градини, училища, университети и академии, когато даренията са с цел подпомагане и развитие на професионалния спорт и спорта за всички. Това бе предложено в програмата за развитие на спорта, изготвена от съветника на служебния премиер Димитър Бербатов. Първоначално планът на Бербатов за реформа във финансирането на спорта трябваше да бъде предоставена на следващо редовно правителство, което само да вземе решение дали да я изпълни. С приемането на законопроекта за данъчните облекчения служебният кабинет на Андрей Гюров обаче реално директно пренася проблема в парламента, а не търси подкрепа от редовен кабинет.

Като контролен механизъм служебните министри предлагат да има механизъм за отчитане как са разходвани даренията от страна на спортните клубове.

Само след час Румен Радев трябва да представи проекта си за правителство пред президента Илияна Йотова. А новото правителство трябва да бъде гласувано от парламента в петък, след което веднага да поеме работата си.