Пари за проекти по плана за възстановяване надуват дефицита - 4 млрд. трябва да се платят до август (Обзор)

Финансовият министър Георги Клисурски все пак успокои, че средства има - 6,8 млрд. евро е фискалният резерв към края на април

Дефицитът в бюджета за април е 1,75 млрд. евро и представлява 1,4% от БВП, което е най-високата стойност за последните 15 години. Това става ясно от сравнителни данни на Фискалния съвет. Конкретно за април се очаква да е 220 млн. евро, като сумата е най-голяма от 2023 година.

Все пак служебният финансов министър Георги Клисурски в парламента успокои, че състоянието на държавните финанси към момента е адекватно, въпреки че се работи с удължителен бюджет. По думите му най-важната задача пред депутатите и новото правителство остава изготвянето и приемането на редовен бюджет за 2026 година.

Клисурски уточни, че като преки разходи от бюджета за април дефицитът е 0%, но се натрупват допълнителните разходи в НОИ, здравната каса, общините и по европейските средства.

“Въпреки това данните за приходите са оптимистични

Към края на април 2026 г. общите са се увеличили с 1,5 млрд. евро - ръст от 11% спрямо същия период на миналата година”, уточни той. Министърът подчерта, че този темп на растеж е значително над инфлацията, която е около 4%, и се дължи на реален икономически растеж и по-добра събираемост.

“Приходите биха били още по-високи, ако вноската от БНБ не беше отложена за юни поради новите правила за одит след влизането на България в еврозоната. Тя е в размер на 250 млн. евро, не е фатално, че има забавяне”, успокои Клисурски.

По думите му в условията на удължителен бюджет България не може да поеме нов дълг, но при правилно разпределение на разходите

фискалният резерв ще стигне до приемането на бюджета за тази година

“В момента таванът на дълга е нула, като може да бъде теглен само заем за рефинансиране на стари задължения - до 1,4 млрд. евро”, поясни той.

Държавният дълг към края на 2025 г. е достигнал 29,9% от БВП, нараствайки от 23,8% през 2024 г. Министърът посочи, че са предприети мерки за неговото ограничаване, включително намаляване на капитала на ББР.

По отношение на плана за възстановяване той каза, че 89% от инвестициите трябва да се разплатят до август. Основният натиск върху държавните пари идвал именно от плана. До края на 2025 г. са платени едва 11% от предвидените инвестиции, което означава, че близо 90% - или около 4 млрд. евро, трябва да бъдат извършени до 31 август 2026 г.

“Нормално е в първата половина на годината дефицитът временно да се разшири на касова основа заради тези плащания, докато очакваме четвъртото и петото плащане от ЕК да постъпят съответно през юли и декември”, обясни министърът и заяви, че извършването на тези инвестиции е задължително, за да не се рискува загуба на средства от Европейския съюз. Сумата, която очаква България да получи по плана, е още около 2,9 млрд. евро.

Клисурски припомни, че за 2025 г. дефицитът на начислена основа е бил 3,5% от БВП, което е над критериите от Маастрихт.

България обаче е поискала дерогация заради разходите за отбрана, доставката на изтребителите F-16, което се очаква да свали показателя с 0,5 пункта и да спести на страната процедура по свръхдефицит.

По общинската програма министърът докладва, че от заложените 460 млн. евро по удължителния бюджет

вече са платени над 345 млн.

В следващите дни ще бъдат преведени още одобрени средства през ББР.

“Към 19 февруари заварихме разплатени средства от 108 млн. евро към 100 общини приблизително. След това, до днешна дата, сме платили над 200 млн. евро допълнително на над 200 общини. Остават 75 млн. допълнително, които са одобрени от МБРР за плащане. Има и 50 млн., които могат все още да бъдат одобрени от МРРБ и платени преди приемането на новия бюджет”, разясни министърът.