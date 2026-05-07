Атанас Пеканов пак се връща като вицепремиер

Атанас Пеканов се връща като вицепремиер, какъвто пост заемаше в служебните правителства и на Стефан Янев, и на Гълъб Донев.

Тогава той отговаряше за европейските фондове, вероятно и сега ще поеме същия ресор, въпреки че Румен Радев не го уточни при обявяването на имената на кабинета.

Междувременно Пеканов стана млад татко, след като заживя с журналистката Анна-Мария Конова.

Роден е в Атина, Гърция през 1991 г. Завършва 91-ва немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов" в София, а след това икономика във Виенския университет по икономика и бизнес и магистратура по икономическа политика в Университетски колеж Лондон.

От 2017 година работи в Австрийския институт за икономически изследвания като старши икономист по европейски въпроси и преподава икономическа политика като лектор във Виенския университет по бизнес и икономика.

Експерт по парична политика към Европейския парламент. Гост-изследовател по програма „Фулбрайт" в икономическия факултет на университета Харвард. Печелил е и престижни награди от Австрийската икономическа асоциация, Българска народна банка, Фонд "Шмид". Работил е в Европейската централна банка. Наскоро допринася към най-новата публикация на Европейския университетски институт във Флоренция за бъдещето на Европа.

Няколко дни, след като Румен Радев напусна президентството, Пеканов определи неговото решение да стъпи на партийния терен като смело и смислено. Но тогава заяви, че към момента професионалните му ангажименти не му позволяват да се занимава активно с политика.

Но все пак добави:"Аз винаги съм бил и ще бъда на линия да помагам на България по начините, по които мога, в позициите, в които съм на международната сцена".

Пеканов подкрепяше влизането ни в еврозоната в началото на тази година. Според него това ще помогне да се повишат доходите и стандарта на живот у нас.