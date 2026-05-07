Инфлацията в Северна Македония през април е 5,7%

Годишната инфлация в Северна Македония е достигнала 5,7 процента през месец април, показват данните на държавната статистика в страната.

За един месец разходите за живот са се увеличили с 1,3 процента, като най-сериозният натиск идва от хранителните продукти и безалкохолните напитки, които през април са били с осем процента по-скъпи в сравнение със същия период на миналата година, а алкохолните напитки и тютюнът са с най-висок годишен ръст - 10,2 процента, пишат медиите в Северна Македония.

На годишна база цените на транспортните разходи са се увеличили с 5,4 процента, като само в сравнение с март увеличението е от 10,1 на сто.

„Докато Християн Мицкоски разказва приказки, че (Северна Македония е) „третата икономика" в Европа, статистиката е съкрушителна. Това е значително по-висока инфлация отколкото в еврозоната, където през април тя е била 3 процента. Всичко е по-скъпо - храна, сметки, живот. Цените в супермаркетите чупят рекорди. Правителството на Мицкоски вече закъснява с плащанията за социални и здравни грижи, защото няма пари в бюджета", реагираха от опозиционната СДСМ.