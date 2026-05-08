Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до ноември

Очаква се цените на горивата да са високи поне до октомври-ноември месец. Това прогнозира пред БНТ енергийният експерт Цветомир Николов от Центъра за изследване на демокрацията

"Това носи много верижни реакции. Засегнати са пазарите с торовете, хранителни доставки, доставка на пластмаси, медикаменти", обясни той.

По думите му проблемът не е физическите доставки на суров петрол за ЕС.

"Основният проблем е ценовият шок. Докато не се реши основният физически недостиг по света, то цената ще продължи да бъде висока", каза той.

Николов увери, че България ще продължи да има доставки.

"Управлението на рафинерията все още е в ръцете на стария мениджмънт на компанията, тъй като особеният управител няма много опит. Това ще продължи и занапред, независимо дали ще има нов особен управител", обясни той.