Левон Хампарцумян: Правителството не може да намали цените на храните, може да контролира качеството

Правителството може индиректно да влияе на цените на храните, осигурявайки конкуренция и контрол на качеството. През последните години тези компоненти не са на ниво. Иначе цените биха били по-ниски. Това каза финансисът Левон Хампарцумян по Би Ти Ви.

Той коментира и държавния бюджет. "Имаме два начина на представяне на финансовото състояние в държавата - на начислено, и на касово състояние. Касова основа е това, което имаш в момента. Ако имаш 1 млрд. в хазната, но ако трябва да похарчиш през следващите месеци 3 млрд., значи липсват два. Разговорът трябва да бъде професионален. Двата начина на представяне на бюдж ета - единият е за краткосрочното управление, а другият е за управление напред във времето", обясни финансистът.

По думите му една от резервите са корупционните пари. Те са данък, който ние плащаме в частна полза - паркинг пред едно скъпо заведение например.