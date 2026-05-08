ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шеф в "Булгартрансгаз": До края на годината трябва...

Времето София 16° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Кабинетът "Радев" полага клетва

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22806043 www.24chasa.bg

Представител на федералния резерв на САЩ запази очакванията за понижение на лихвените проценти

824

Въпреки войната между САЩ, Израел и Иран представителят на Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ Джон Уилямс запази очакванията за по-нататъшно понижение на лихвените проценти, предаде Ройтерс.

УФР остава напът към допълнително облекчаване на паричната политика, ако инфлационният натиск отслабне, заяви Уилямс, президент на клона на УФР в Ню Йорк, по време на събитие в Нюбърг, щата Ню Йорк.

По думите му настоящата парична политика е „добре позиционирана", за да подкрепи пазара на труда и да върне инфлацията към целевото равнище от 2 на сто.

В същото време пазарите стават все по-предпазливи по отношение на възможността за скорошно понижение на лихвите заради конфликта с Иран. Според пазарните оценки вероятността за намаление на лихвите през юли е около 55 на сто.

Напрежението се засили, след като Иран обяви за затворен Ормузкия проток – ключов маршрут за световната търговия с петрол. Това доведе до поскъпване на петрола в САЩ с над 13 на сто от миналия петък насам и поднови опасенията за ускоряване на инфлацията.

През миналата година УФР понижи основния си лихвен процент с общо 0,75 процентни пункта до сегашния диапазон от 3,50 до 3,75 на сто, предава БТА.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Финанси

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Кабинетът "Радев" полага клетва