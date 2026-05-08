Заплатите в Япония нарастват за трети пореден месец

Реалните заплати в Япония са се повишили с 1,0 на сто през март на годишна база, отбелязвайки трети пореден месец на растеж, подкрепен от стабилните печалби на компаниите и усилията им да предлагат по-конкурентни възнаграждения за задържане на кадри, показват правителствени данни, цитирани от Киодо.

Въпреки това темпът на увеличение се забавя спрямо февруари, когато реалните възнаграждения нараснаха с ревизираните нагоре 2,0 на сто.

Номиналните заплати, включващи основно възнаграждение и извънреден труд, са се увеличили с 2,7 на сто до средно 317 254 йени (около 2000 долара), съобщи японското Министерство на здравеопазването, труда и социалните грижи. Това е 51-и пореден месец на растеж.

Планираните плащания, които включват основната заплата и семейните надбавки, са се повишили с 3,2 на сто до 271 313 йени. Това е първият случай от 33 години и пет месеца, при който този показател нараства с поне 3 на сто в продължение на три последователни месеца.

Индексът на потребителските цени, използван при изчисляването на реалните доходи, е отчел увеличение от 1,6 на сто, като инфлацията остава под 2 на сто за трети пореден месец. За това са допринесли държавните субсидии за комунални услуги и природен газ.

На този фон вниманието на анализаторите се насочва към перспективите пред личното потребление, което формира повече от половината от брутния вътрешен продукт на Япония.

Според анализатори войната между САЩ и Иран, съчетана с отслабването на йената и поскъпването на суровия петрол, може да ускори инфлацията чрез повишаване на разходите за внос. Компаниите вече предприемат стъпки за увеличение на цените на продуктите и услугите, както и за диверсифициране на доставките извън Близкия изток.

„На този етап не наблюдаваме значително въздействие от ситуацията в Близкия изток, но ще продължим внимателно да следим развитието", заяви представител на министерството.

Според експерти продължителен конфликт в региона би могъл да затрудни бизнеса и да постави под натиск договорените увеличения на заплатите в рамките на годишните преговори между компаниите и профсъюзите за финансовата година, започнала през април.

„Банк ъв Джапан" (японската централна банка) също следи отблизо динамиката на заплатите, докато оценява кога да пристъпи към ново повишение на основния лихвен процент с цел постигане на устойчива инфлация от 2 на сто.

На последното си заседание през април регулаторът остави лихвите без промяна, за да анализира по-подробно последиците от конфликта в Близкия изток. В същото време той предупреди за риск от „значително отклонение на инфлацията в посока нагоре", тъй като компаниите все по-често прехвърлят по-високите разходи към цените и възнагражденията.

Старшият икономист за Япония и Южна Корея в Ай Ен Джи (ING) Мин Джу Кан отбелязва, че въпреки по-слабия от очакванията ръст на заплатите през март, тенденцията остава положителна.

„Заслужава да се отбележи, че реалните заплати се увеличават вече три поредни месеца. Очакваме подобрение през следващите месеци, подкрепено от силните резултати от тазгодишните пролетни преговори за заплатите („Шунто")", посочи той в изпратен до редактор на БТА коментар.