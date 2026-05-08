Мирослав Боршош: За мен беше привилегия да водя отбора, благодарение на който Giro d'Italia идва в България

Мирослав Боршош

"За мен беше привилегия да водя отбора, благодарение на който Giro d'Italia идва в България", това написа във фейсбук профила си бившият министър на туризма Мирослав Боршош

Ето какво още пише той: 

В утрото на старта на Giro d'Italia си спомням за десетките часове преговори, трудни и отговорни решения и в крайна сметка – успеха на кауза, която си струваше всяка минута усилие.

Огромна организация и координация със стотици хора, институции и общини. Благодаря на всички, с които бяхме заедно в това.

Днес, когато погледна назад, знам, че това не беше просто битка за домакинство на голямо световно събитие. Това беше битка за името на България.

И ако има нещо, което научих от този процес, то е, че когато България е единна, когато работим заедно, когато има ясна цел – няма невъзможни неща.

За мен беше привилегия да водя отбора, благодарение на който Giro d'Italia идва в България.

Насладете му се!

Мирослав Боршош

Публикувахте от Miroslav Borshosh в Четвъртък, 7 май 2026 г.
