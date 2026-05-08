8% от електроенергията в Европа е от вятърни централи

СНИМКА: Pixabay

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 8 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers, предава БТА.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 7,4 процента от общото количество електроенергия (522 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 0,6 процента (41 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Литва (33,7 процента), Румъния (19,8 на сто) и Гърция (16,7 процента). В България делът е 1 процент.

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (134,8 гигаватчаса), Испания (89,2 гигаватчаса) и Италия (71,5 гигаватчаса), сочи още справката. В България са произведени 0,7 гигаватчаса.

