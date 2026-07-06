Любезни и ефективни начини да откажете нежелани съвети в работата

Опитайте с вълшебни изрази като "Добра идея, ще обмисля". Ако не успеете, станете директни

Имате конкретен план за начина, по който смятате да изпълните важна служебна задача. Ваш колега обаче е убеден, че неговите идеи са по-добри. Не спира да ви отрупва със съвети, повечето от които изобщо не ви допадат.

"Колкото и да се изнервяте, недейте да правите две неща. Не давайте вид, че приемате съветите. Иначе събеседникът ви ще продължи да ви дава нежелани препоръки. Не бива също да ги отхвърляте грубо - той ще се обиди и това ще наруши взаимоотношенията ви", казва американската психоложка Елизабет Скот.

Тя предлага няколко любезни и ефективни стъпки, чрез които да се отървете от нежеланите съвети.

1. Преценете от кого идват. Съветите са добронамерени, ако ги дава човек с по-голям опит от вашия, който е попадал в почти идентична ситуация. В такъв случай той е воден от желанието да сподели онова, което го е сполетяло, и да разкаже как е успял да сеизмъкне. Не е зле да наддадете ухо към неговите препоръки, може да ви бъдат от полза.

Понякога хората дават съвети с единствената цел да демонстрират, че са приятелски настроени. Няма нужда да ги слушате, но трябва да се постараете да запазите искрените си отношения.

Срещат се личности, които са убедени, че онова, което е проработило при тях, ще свърши работа и при останалите. Те не са недобронамерени, просто не са достатъчно добри психолози. Няма защо да им се сърдите, но няма причина и да ги слушате.

Бъдете особено предпазливи към колегите, които може да ви отрупват със съвети, за да ви направят зависими от себе си. Понякога откровено ви поставят капани, за да проверят далище паднете в тях. След това уж ви спасяват и се окичват с лаври.

Човек, който не ви харесва, може би дава съвети, зад които прозира критика към вас. Основният му стремеж вероятно е да ви обиди. Не само не приемайте такива препоръки - пазете се от този колега.

2. Разберете защо ви ги дават. Ако сте поискали съвет от колега, е нормално той да ви отговори как би постъпил в определена ситуация. Но щом не сте и въпреки това получавате препоръки, е редно да се замислите над собственото си поведение.

Възможно е хората, с които работите, да ви смятат за неопитни и некомпетентни. За да се движат по-бързо и качествено общите ви проекти, те смятат за нужно да ви дадат наготово решенията, които самите те биха приложили.

Друг вариант е непрекъснато да се оплаквате. Това кара колегите ви да смятат, че очаквате от тях помощ. Не хленчете и ще се отървете от чуждите препоръки.

В почти всеки екип има по един всезнайко, който обича да слуша собствения си глас. Независимо дали се вслушвате или не в съветите му, той ще продължи да ги дава, защото има мнение по всеки въпрос.

3. Предприемете конкретни стъпки. Когато съветите идват от по-опитен от вас човек и знаете, е ще ви бъдат от полза, е най-добре внимателно да го изслушате, да благодарите и да ги приложите на практика.

Ако подозирате недобронамереност или не харесвате съветите, има няколко начина на действие.

● Дайте си отсрочка. Кажете "Ще обмисля" и сменете темата на разговора. Така събеседникът ви ще разбере, че не желаете да обсъждате въпроса. Е, има опасност след няколко дни да ви попита дали наистина сте обмислили казаното от него.

● Измъкнете се. Отвърнете "Благодаря ти. Ще взема предвид онова, което ми каза". По този начин показвате на колегата, че цените мнението му, без да обещавате, че ще се вслушате в него.

След тази фраза също побързайте да смените темата на разговора. Иначе има вероятност събеседникът ви да продължи да развива идеите, които вече сте отхвърлили мислено.

● Изтъкнете различията си. Ако продължи да настоява, подхвърлете: "Добра идея. Ще преценя дали е подходяща за мен". С това изречение подсещате колегата си, че не всички хора са еднакви и не реагират по идентичен начин дори когато попаднат в една и съща ситуация.

● Поставете граници. Ако колегата ви упорито не разбира от намек, бъдете директни. Кажете "Това е добра идея, но сам съм измислил начин, по който да се справя". След това сменете темата. Продължи ли да настоява, наблегнете: "Радвам се, че твоята идея е проработила. Но съществуват много начини човек да се справи с определена ситуация". Ако и така не успеете да се отървете, отсечете: "Благодаря ти, но се справям сам".

Определете тона според събеседника. Смятате ли, че е добронамерен, говорете тихо, спокойно и сдържано. Ако усещате, че не е, не се притеснявайте да бъдете по-резки.

● Директно откажете. Възможно е въпреки всичките ви усилия колегата да продължи да настоява да действате така, както той ви препоръчва. Тогава кажете "Благодаря, но не се нуждая от съвети", или "Благодаря. Ако ми потрябват свети,ще знам към кого да се обърна".

Отбягвайте общуването с хора, които ви досаждат със съвети и така ще си ги спестите.

Демонстрирайте професионалните си качества. Ако вършите служебните си задължения съвестно и в срок, е по-малка вероятността някой да се изкушава да ви дава нежелани съвети.

"Точният човек" е специален проект на "24 часа" за професионалния успех, растежа в кариерата, личностното развитие, отношенията на работното място, за добрите практики на работодателите, за новини от HR сектора и мениджмънта, за пазара на труда и свободни работни места.

В "Точният човек" можете да прочетете още:

Досадата от работата се облече в модерен научен термин

Когато замирише на уволнение, как да го предотвратите

Как жаждата за социално одобрение пречи на кариерата

10 изречения, които шефът обича да чува

От тъмната или светлата страна на рутината работите и живеете

Теория и практика за оптимална дължина на лятната отпуска

Дрескод и в жега: Обличате се не за сегашната длъжност, а за онази, на която искате да стигнете

Наръчник да се справите с най-токсичния вид колега

Трикове да си върнете желанието за работа, преди да ви хване шефът

Как психофеноменът "илюзия за прозрачност" пречи на деловото общуване

Умното 30-секундно правило води към успех в кариерата

Всеки е толкова нещастен в работата, за колкото се мисли (по Сенека)

Тайната на деловата харизма: Питайте, за да ви харесват

Как да спрете тихата агресия на шефа с елегантно "не" на задачите