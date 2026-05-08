В Загреб можете лесно да хванете такси без шофьор срещу 1,99 евро

Хърватия стана първата страна в Европа, която стартира търговска услуга за роботизирани автомобили - такси без шофьор. Местният стартъп Verne управлява десет електрически автомобила в столицата. Това са Arcfox Alpha T5 от китайския производител BAIC Motor, които са оборудвани със софтуер за автономно шофиране от китайската компания Pony AI.

Клиентите плащат 1,99 евро за еднократно пътуване. Цената важи в рамките на зоната на обслужване, която обхваща около 90 квадратни километра, включително международното летище. Клиентите могат да резервират пътуване чрез приложението Verne, а след няколко месеца се очаква да бъде добавена и опцията за поръчка чрез платформата Uber Technologies.

Европа изостава от САЩ и Китай в мащабното внедряване на роботизирани таксита. Waymo на Alphabet има най-голямата мрежа в САЩ и планира да стартира в Лондон тази година.

Verne се управлява от хърватския предприемач Мате Римац. известният като Илон Мъск на Балканите бизнесмен, произвежда на-бързите електрически автомобили близо до Загреб с марката Rimаc и контролира Bugatti.

Засега роботакситата на Verne имат оператор по безопасност на борда, за да отговарят на местните разпоредби. Но самото пътуване е автономно.

Компанията твърди, че около 300 души имат достъп до приложението Verne, като още 4000 са в нарастващ списък с чакащи. Подписани са договори за лицензиране на автономните таксита в още 11 града в ЕС, Великобритания и Близкия изток. Следващият град ще е Манчестър.

Verne води преговори с още над 30 големи града по света. Предвид близостта до Хърватия и амбициите на компанията за Балканите, София е възможен кандидат за бъдещо разширяване, но към момента не е част от първата вълна.