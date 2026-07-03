Досадата от работата се облече в модерен научен термин

Ако ви сполети boreout, с 13 трика 8-те часа в службата могат да минават по-неусетно

Психолозите имат нов термин, с който назовават тоталното отегчение от работата - boreout. Той идва от boredom - скука на английски, и е образуван по схемата на burnout - прословутото "прегаряне", предизвикано от прекомерна натовареност.

За разлика от "прегорелите" хора, отегчените може да не са чак толкова заети, но са обзети от усещане за безперспективност, скука, нежелание да вършат каквото и да било.

Специалистите препоръчват 13 трика срещу проблема.

● Заредете се с положителна енергия още по пътя. Ако се налага да прекарвате дълго време в претъпкания градски транспорт или с кола в задръстванията, това опъва нервите ви още преди да сте стигнали до офиса. За да промените нещата, пробвайте нови маршрути - може да са по-кратки и с по-интересни гледки.

Добра идея е да оставите колата, за да не се напрягате от шофиране. В автобуса или метрото може да четете, да решавате кръстословици, да играете на електронни игри, да общувате в социалните мрежи чрез смартфона си.

Ако живеете сравнително близо до офиса, опитайте да стигате дотам пеша или с колело. Така ще се погрижите и за фигурата си.

● Преобразете работното си пространство. Може да внесете свежест, като сложите на бюрото си цветя, снимки. Ако добавите настолна лампа, която разпръсква приятна розово-жълта светлина, ще се почувствате по-тонизирани.

● Слушайте музика. Ако професията ви не е свързана с разговори, не е проблем да си запушите ушите със слушалки и да си пуснете любими парчета.

● Опитайте да фокусирате разговорите на съвещанията. Срещите между ръководството и екипа понякога са прекалено дълги, а това ви кара допълнително да се отегчавате. Ако няма да подразните шефа, още следващия път предложете на събирането да се разисква само една конкретна и належаща тема. Така то ще бъде полезно за всички и истински ще привлече вниманието ви.

● Излизайте в обедна почивка. Много хора предпочитат да прекарат целия ден неподвижно на бюрото, само и само да отметнат побързо текущата работа. По-разумно е символично да срязвате деня на две. Хапнете с колеги, поговорете, посмейте се.

● Ангажирайте се допълнително. Хората често се отегчават, защото нямат достатъчно задължения или задачите им не са интересни. Може да проявите самоинициатива, като предложите на шефа да поемете допълнителна работа. Така ще имате нови предизвикателства и същевременно ще привлечете вниманието върху себе си като добър служител. Подобно поведение по всяка вероятност ще ви донесе повишение в йерархията, бонуси или по-добра заплата.

● Обучавайте нови колеги. Нерядко новоназначените се чувстват като в небрано лозе. След кратко обучение са оставени да се справят сами. Предложете да бъдете ментор на някой от тези хора. Докато му разкривате тънкостите на професията, ще се разнообразите.

● Награждавайте се. Разбира се, заплатата е най-хубавото признание за положения труд. Но с част от нея може сами да си правите малки подаръци за добре свършените задачи. Дори за миг не забравяйте, че работите, за да живеете, а не обратното.

● Оставете мисълта си да се рее. Забелязали ли сте, че най-добрите идеи ви спохождат, когато не мислите за нищо? Психолозите смятат, че разсейването е сред основните фактори за поддържането на психическото здраве. Иначе казано, не се упреквайте, че не стоите съсредоточени по 8 часа на ден. Ако в миг на разсейване ви осени блестяща идея, си я запишете, за да не я забравите.

● Учете. В паузите между отегчителните задачи може да учите онлайн чужд език, да обогатявате компютърната си грамотност, да четете книги или сайтове, за да намерите новости в своята професионална област. Така за малко ще превключите и работните часове няма да ви се сливат.

● Общувайте. Когато колегите ви също са свободни, разговаряйте с тях на всякакви теми. Завързването на приятелства на работното място е полезно. Когато ви е скучно, а другите са забили носове в компютрите, може да се разнообразите чрез кратко сърфиране в социалните мрежи. Не бива да го тълкувате като бягство от работа. Учени са доказали, че паузите от по 5-10 минути увеличават производителността с 20%.

● Починете си. Откога не сте излизали в отпуска?Откога не сте пътували, за да се заредите с нови емоции? Откога не сте се смели с приятели? Голяма е вероятността да сте отегчени не от работата, а от живота си по принцип. Затова бързо се вземете в ръце. Намерете си хоби, планирайте поне по една среща седмично с интересни хора, четете художествена литература и посещавайте културни събития. Ще установите, че животът изобщо не е скучен, аработата е само брънка от него.

● Напуснете. Ако нищо не помага, не се притеснявайте да прибегнете до този краен вариант. Понякога човек се изчерпва, а това не е добре нито за него, нито за работодателя му. Огледайте се за по-интересни възможности и скачайте върху най-привлекателната. Докато навлизате в новото поприще, със сигурност няма да имате време за скучаене.

Работите или само се правите?

Вгледайте се внимателно в себе си, за да прецените дали страдате от boreout. Дори да не се чувствате отегчени, психолозите тълкуват като признак за тази професионална "болест" и преструвката, че сте заети.

Знак е, че все ви влече да ровите в социалните мрежи, да вършите тайно лични дела или да бърборите с колеги.

Друг сигурен симптом за boreout е да се улавяте, че правите нещата за повече време, отколкото действително ви е необходимо. Ако например са нужни 3 дни, за да напишете важен доклад, а вие разтягате работата така, че да обхване всичките 5 работнидни, значи много ви е писнало. Толкова много, че не ви задвижва дори очакването да се захванете с нова задача, която може да е по-интересна.

В такъв случай трябва бързо да си потърсите ново място.

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