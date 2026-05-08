Спират пети блок на АЕЦ „Козлодуй" за ремонт

Валери Ведов

АЕЦ „Козлодуй" снимка: Архив

Пети блок на атомната централа ще бъде спрян за планов годишен ремонт и презареждане със свежо ядрено гориво утре, на 9 май. За да бъде осигурена безопасната и надеждна работа на ядрената мощност през следващата горивна кампания на реактора, до средата на месец юни предстои да бъдат извършени необходимите дейности по ремонт и превантивно техническо обслужване на оборудването.

В реактора за трети път ще бъдат заредени касети тип RWFA, произведени от „Уестингхаус". С това ще продължи започналия през пролетта на 2024 г. поетапен преход към ново ядрено гориво. 

Надеждната работа на пети блок и извършваните анализи потвърждават успешното изпълнение на програмата на АЕЦ „Козлодуй" за диверсификация в ядрено-горивния цикъл. България е първата страна в Европейския съюз, която на практика успешно реализира диверсификация на ядреното гориво за реактор тип ВВЕР-1000. Това бе отчетено като област за добро изпълнение в заключенията на доклада от Десетия преглед на националните доклади на страните по Конвенцията за ядрена безопасност, проведен през април т.г. във Виена.

