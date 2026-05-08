Ferrari печели средно по 223 680 евро от всяка продадена кола

Нов анализ показва колко печелят най-печелившите автомобилни марки на продаден автомобил. Ferrari е начело с голяма разлика със сума, която звучи почти нереално.

Според Car Industry Analysis, италианският производител реализира средна печалба от 223 680 евро за всеки продаден автомобил през 2025 г.

Тази сума се е увеличила допълнително в сравнение с 2024 г., когато средната печалба на кола е била 202 589 евро.

Печалбата не е еднаква за всеки модел, така че е логично маржовете да са по-високи при най-скъпите и ексклузивни автомобили, докато са по-ниски при базовите модели.

Втори в класирането е Jaguar Land Rover. JLR реализира печалба от 18 657 евро на продаден автомобил. На трето място е Tesla с 5859 евро печалба на кола, докато Mercedes-Benz печели 4943 евро, а BMW 4055 евро на пласирано возило.

Toyota е шеста с 3660 евро, Volvo е седма с 3458 евро, а Lee Auto е осма с 3081 евро. General Motors заема девето място с 3041 евро, докато Honda затваря Топ 10 с 3027 евро печалба на автомобил.

BYD е на 12-то място с 2538 евро на продаден автомобил, докато Renault е на 13-то място с 2484 евро. Volkswagen е едва 15-ти с 1770 евро печалба на кола.