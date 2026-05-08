Спад на промишленото производство отчита Германия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Промишленото производство в Германия е отбелязало неочакван спад през март за втори пореден месец, което засилва опасенията за състоянието на най-голямата европейска икономика на фона на последиците от конфликта с Иран, предаде Блумбърг.

Производството е намаляло с 0,7 на сто спрямо февруари, съобщи германската статистическа служба „Дестатис". Спадът се дължи основно на по-слабото производство в енергийния сектор, както и при машините и оборудването. Повечето икономисти, анкетирани от Блумбърг, очакваха ръст, пише БТА.

Същевременно германският износ е нараснал с 0,5 на сто през март, докато вносът е нараснал с 5,1 на сто, основно заради увеличените доставки на стоки от Китай.

Макар данните да обхващат първия месец от конфликта в Близкия изток, те показват признаци на слабост в индустрията още преди пълното отражение на войната върху германската икономика. В същото време енергоемките компании все още отчитат ръст на производството.

По-високите цени на петрола и природния газ, както и продължаващата несигурност около военните действия, вероятно ще окажат по-силен натиск върху бизнеса през текущото тримесечие.

Данните са публикувани ден след като статистиката за фабричните поръчки показа, че те са нараснали през март значително над очакванията. Германското правителство обясни този ръст с изтегляне на поръчки напред във времето заради войната.

„Повторният спад потвърждава общата картина, че индустриалното производство се колебае на ниски нива през последната година и половина", коментира главният икономист на „Комерцбанк" („Commerzbank") Йорг Кремер.