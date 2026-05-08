Христанов сдаде. Министър Абровски: Благодаря за топлото посрещане

4728
Иван Христанов предаде министерството на новия земеделски министър Пламен Абровски. СНИМКА: 24 ЧАСА

За мен е привилегия да приветствам новия министър в сградата на тази величествена и велика институция.

С тези думи бившият вече агроминистър Иван Христанов посрещна наследника си Пламен Абровски в сградата на министерството.

Малко по-рано днес в парламента Румен Радев и 18 министри, сред които и четирима вицепремиери положиха клетва пред народните представители. И така 18 дни след поредните предсрочни парламентарни избори България вече е официално с  редовно правителство.

"Благодаря за работата, която свършихте, за доклада, който ми представихте, за дейността на министерството до този момент", обърна се Абровски към Христанов.

"А на вас колеги и приятели - благодаря за топлото посрещане. Когато през 2004 г. започнах работа с министерството на земеделието, не съм си представял, че 20 и няколко години по-късно ще бъда посрещан толкова топло от вас", каза още новият земеделски министър.

Иван Христанов предаде министерството на новия земеделски министър Пламен Абровски. СНИМКА: 24 ЧАСА
Новият министър Пламен Абровски

