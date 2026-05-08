ЕК с насоки към авиокомпаниите, ако кризата в Близкия изток продължи

Европейската комисия публикува днес насоки за дейността на авиокомпаниите в ЕС на фона на кризата в Близкия изток, продължаващите прекъсвания на доставките на гориво и затварянето на някои въздушни и морски пътища.

Насоките засягат основно риска от недостиг на керосин, ако конфликтът продължи. Поясняват се съществуващите европейски правила за задълженията за зареждане с гориво, допълнителните горивни такси, летищните слотове, задълженията за обществените услуги и правата на пътниците, се посочва в съобщение на ЕК.

Пътниците, засегнати от отменени полети, продължават да се ползват от правата, предвидени в европейското законодателство. Те имат право на възстановяване на разходите, премаршрутиране или връщане, помощ на летището и обезщетение за отменени полети в последния момент. Авиокомпаниите могат да бъдат освободени от плащане на финансово обезщетение, ако могат да докажат, че отмяната на полет е причинена от извънредни обстоятелства, например от местен недостиг на гориво. Високите цени на горивата не следва да се възприемат като извънредно обстоятелство, уточнява комисията. Това пише БТА.

За да се осигури прозрачно ценообразуване на самолетните билети, авиокомпаниите трябва да показват крайните цени на билетите предварително. Начисляването на допълнителни такси със задна дата, например горивни надбавки, не е разрешено. При ваканционните пътувания организаторите могат да увеличат цената със задна дата, ако това е посочено в договора и само при определени обстоятелства.

Авиокомпаниите могат да бъдат освободени от правилото за 90 на сто зареждане с гориво, когато правилата за безопасност изискват превозване на допълнително гориво от летището на заминаване, за да може превозвачът да изпълни следващия си полет, ако няма достатъчно гориво на летището в ЕС, закъдето пътува. По отношение на летищните слотове авиокомпаниите могат да бъдат освободени от обичайните задължения за определени часове за кацане и излитане заради проблеми със снабдяването с гориво на аерогарите. При прилагане на „обосновано неизползване на слотове" авиокомпаниите не понасят глоби, ако не използват разпределените им слотове.

Комисията насърчава държавите от ЕС да използват пълноценно клаузите в своите договори, когато авиокомпаниите, работещи по маршрути по задължението за осигуряване на обществена услуга, се сблъскват с недостиг на гориво или изключително високи горивни цени, които правят дейността им неосъществима при регулираната цена на билета.

ЕК отбелязва, че прие временни правила за държавна помощ в подкрепа на други видове транспорт - автомобилен, железопътен, по вътрешни водни пътища и морски, засегнати от високите цени на дизела. Това ще позволи на държавите да предоставят финансова подкрепа на дейностите, засегнати от кризата, пояснява комисията.