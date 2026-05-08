„Топлофикация-Перник" получи отличието в категория „Енергетика" на XI-ото издание на наградите Bright Awards, които отличават успешни и иновативни компании в България. Призът беше връчен за ключовата роля на дружеството в региона, динамичното му развитие, социалната ангажираност и усилията за въвеждане на екологични иновации.

„Благодаря от името на целия екип на „Топлофикация Перник" за тази награда. Приемам я като знак на признание и висока оценка за нашата работа, но и като отговорност да продължаваме да се стремим към все по-високи стандарти. Нашето дружество има ключова икономическа роля за региона, ние сме и един от най-големите работодатели", заяви Митко Димитров - член на съвета на директорите, при получаването на наградата. Той подчерта още, че дружеството има важна социална функция, тъй като осигурява енергия и услуги за целия град, включително за болници и училища.

„Стремим се да се развиваме с всяка изминала година, да предоставяме все по-добри услуги за хората, да въвеждаме иновации, които да намалят отпечатъка ни и да подобрят екологията в града. Развиваме се с мисъл за всеки един от служителите и ги ценим високо. Тази награда е за всички тях", допълни Димитров.

Награди бяха раздадени в категории като строителство, инвестиции, туризъм, енергетика, финансов сектор, автомобилна индустрия, медицина, образование, хотелиерство и ресторантьорство.