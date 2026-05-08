Министрите ще се отчитат всеки месец за харчовете на ведомствата си

Всички министерства ще бъдат задължени ежемесечно да отчитат как харчат бюджета си, а при отклонение от над 1% от разходните тавани ще се правят бързи корекции. Това обяви новият вицепремиер и министър на финансите Гълъб Донев при приемането на поста в Министерството на финансите.

Той постави като основен приоритет на редовното правителство овладяването и контрола на дефицита, като подчерта, че обществото трябва да види „реалната картина" за състоянието на публичните финанси. „Ще направим така, че всички скрити разходи, които до момента не са фактурирани или са фактурирани и не са разплатени, да бъдат показани – така, че да знае обществеността каква е реалната картина с дефицита в държавата", заяви Донев.

По думите му проблемът не е сам по себе си дефицит над 3%, а липсата на политики и контрол върху управлението му. Финансовият министър обяви и по-строг контрол върху събираемостта на приходите чрез засилена дигитализация в НАП и Агенция „Митници". Според него в реално време ще се следи движението на приходите, а проверките ще бъдат еднакви за всички данъчни субекти.

„Няма да има толериране на проверките за едни данъчни субекти, а за други да има данъчна ваканция без проверки", посочи Донев. Той заяви още, че ще разчита на експертния капацитет на служителите във финансовото министерство, където по думите му работят професионалисти с дългогодишен опит.

При предаването на поста вече бившият служебен финансов министър Георги Клисурски отчете като изпълнени основните задачи на служебния кабинет през последните месеци. По думите му са осигурени 65 млн. евро по план-сметката за изборите, приет е нов удължителен закон за бюджета до приемането на бюджета за 2026 г., а около 90% от средствата по общинската инвестиционна програма в размер на 460 млн. евро вече са разплатени или одобрени за разплащане към общините.