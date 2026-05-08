Министърът на иновациите: Започваме със законопроект за системата с AI за контрол на обществени поръчки

Ще работим за по-бързи, прозрачни и удобни услуги за гражданите и бизнеса

От днес е активен и новият сайт на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация

Ще започнем със законови инициативи за внедряване на изкуствен интелект, системата, която представихме по време на предизборната кампания за мониторинг и контрол на обществените поръчки, обществени разходи. Очаквайте много интересни новини от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация.

Това обяви новият министър на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, който прие поста от служения министър на иновациите и растежа Ирена Младенова и служебния министър на електронното управление Георги Шарков.

„Поставяме си амбициозна цел – на първо място България да стане най-доброто място за стартиране и развитие на бизнес с висока добавена стойност, базиран на иновации", заяви министър Василев в началото на церемонията по приемането на поста.

„На следващо място - да направим дигитална трансформация във всички сфери – започвайки от администрацията, минавайки през отношенията между държава, граждани и бизнес", уточни новият министър.

Василев подчерта, че чрез сливането на Министерството на електронното управление към Министерството на иновациите и растежа се осигурява единна политика за иновациите, технологиите на бъдещето, изкуствения интелект, роботиката и киберсигурността. „От едно място да излизат политиките и посланията за трансформацията на нашата икономика и на държавната администрация чрез дигиталните услуги. Целта е да бъде бързо, лесно и удобно за граждани и за бизнеса. Самата администрация да подобри процесите си чрез новите технологии, така че да имаме модерно общество, каквото всички искаме да бъдем", добави още той.

Министърът на иновациите и дигиталната трансформация подчерта, че познава добре нуждите на бизнеса и иновативните технологични предприемачи. Като особено важно отбеляза връзката между институциите, гражданите и бизнеса с цел трансформация на икономиката и дигиталните процеси в обществото.

Той съобщи, че още днес стартира новият сайт на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация – www.midt.bg . „Това е едно от първите неща, които искахме да покажем – новите дух и посока", обясни Василев.

Василев подчерта, че веднага още днес започва работа по различни инициативи както в посока иновации и предприемачество, така и на електронното управление, дигитална трансформация. „Постепенно ще ги представяме пред обществото, за да може да виждате ускорен напредък във внедряването на дигитални услуги", добави министърът.