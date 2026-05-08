Пеканов: Трябва да спасим парите по ПВУ, антикорупционни реформи и да защитим българския интерес в ЕС

Благодаря на премиера Румен Радев за поканата и на народните представители от "Прогресивна България" за подкрепата да поема огромната отговорност отново да бъда вицепремиер на България.

Това написа новият вицепремиер Атанас Пеканов във фейсбук.

Трябва да спасим парите по ПВУ, да реализираме решителни анти-корупционни реформи и да защитим българския интерес в следващия бюджет на Европейския съюз, допълва той.

Чака ни много работа, за да изградим една по-силна България. Ще я вършим с професионализъм, смелост и отдаденост, завършва Пеканов.